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تعليم بورسعيد تفتتح المعرض السنوي لتوجيه التربية الفنية (صور)

مدير تعليم بورسعيد
مدير تعليم بورسعيد يفتتح المعرض السنوي لتوجيه التربية الفنية

افتتح طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد اليوم المعرض السنوى لتوجيه التربية الفنية ببورسعيد وذلك بقاعة المعارض الرئيسية بقصر ثقافة بورسعيد.

مدير تعليم بورسعيد يفتتح المعرض السنوي لتوجيه التربية الفنية، فيتو 
مدير تعليم بورسعيد يفتتح المعرض السنوي لتوجيه التربية الفنية، فيتو 

٧٥ مدرسة تشارك في معرض التربية الفنية ببورسعيد 

وقال مدير مديرية التربية والتعليم أن المعرض السنوى يأتى بمشاركة ٧٥ مدرسة تمثل كل المراحل التعليمية بالتعليم العام والفني والرسمى لغات والخاص ويضم أكثر من ٢٠٠ لوحة فنية ومشغولات يدوية ومجسمات من عمل طلاب وطالبات نشاط التربية الفنية تحت إشراف  عبير سليم الموجه العام للمادة.

مدير تعليم بورسعيد يفتتح المعرض السنوي لتوجيه التربية الفنية، فيتو
مدير تعليم بورسعيد يفتتح المعرض السنوي لتوجيه التربية الفنية، فيتو

مدير التعليم ببورسعيد يثني على الأعمال الفنية بالمعرض 

وأثنى طاهر الغرباوي على الأعمال الفنية المعروضة وتجول في أروقة المعرض صحبة الموجه العام والحضور واستمع لشرح عدد من معلمات التربية الفنية والتى أشاد خلالها بمدى إبداع ورقي المعروضات.

مدير تعليم بورسعيد يفتتح المعرض السنوي لتوجيه التربية الفنية، فيتو
مدير تعليم بورسعيد يفتتح المعرض السنوي لتوجيه التربية الفنية، فيتو

وأكد الغرباوي أن مثل هذه المعارض تهدف إلى تبادل الأفكار والرؤى والخبرات بين معلمى التربية الفنية وأيضا تشبع ميول الطلاب والطالبات وتنمي قدراتهم الإبداعية وتزيد من وعيهم بالأسس التي تقوم عليها فنون البيئة وثمرات التراث الشعبي الحافل بالتقاليد والعادات العربية الأصيلة.

مدير تعليم بورسعيد يفتتح المعرض السنوي لتوجيه التربية الفنية، فيتو
مدير تعليم بورسعيد يفتتح المعرض السنوي لتوجيه التربية الفنية، فيتو

جاء ذلك بحضور  الحسينى راغب مدير عام التعليم العام وإيهاب عبد المقصود مدير عام الشئون التنفيذية  وستوتة عبد الله مدير إدارة التعليم الثانوي وسوزان بغدادي مدير إدارة المدارس الرسمية والمتميزة لغات ولمياء الجهيني مدير إدارة المدارس الخاصة ونصرة فؤاد مدير إدارة الأنشطة التربوية وهيام البنهاوي مدير إدارة التوجيه الفني وجمع كريم من قيادات التعليم بالمحافظة ومديري المدارس والموجهين الأوائل ومعلمي التربية الفنية المشاركين بالمعرض.

 

مدير تعليم بورسعيد يفتتح المعرض السنوي لتوجيه التربية الفنية، فيتو
مدير تعليم بورسعيد يفتتح المعرض السنوي لتوجيه التربية الفنية، فيتو
مدير تعليم بورسعيد يفتتح المعرض السنوي لتوجيه التربية الفنية، فيتو
مدير تعليم بورسعيد يفتتح المعرض السنوي لتوجيه التربية الفنية، فيتو
مدير تعليم بورسعيد يفتتح المعرض السنوي لتوجيه التربية الفنية، فيتو
مدير تعليم بورسعيد يفتتح المعرض السنوي لتوجيه التربية الفنية، فيتو
مدير تعليم بورسعيد يفتتح المعرض السنوي لتوجيه التربية الفنية، فيتو
مدير تعليم بورسعيد يفتتح المعرض السنوي لتوجيه التربية الفنية، فيتو
مدير تعليم بورسعيد يفتتح المعرض السنوي لتوجيه التربية الفنية، فيتو
مدير تعليم بورسعيد يفتتح المعرض السنوي لتوجيه التربية الفنية، فيتو

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