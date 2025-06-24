بحد أدنى 244 درجة، محافظ بورسعيد يعتمد تنسيق القبول بالثانوية العامة

صدق اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد اليوم على تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2025 - 2026 بحد أدنى للمجموع 244 درجة، وذلك للطلاب المستجدين من خريجي الشهادة الإعدادية.

نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية ببورسعيد 85%

وكان قد اعتمد اللواء محب حبشي خليل محافظ بورسعيد نتيجة الشهادة الإعدادية ببورسعيد بنسبة نجاح 85%.

كما شهدت نتيجة الشهادة الإعدادية ببورسعيد زيادة في نسبة النجاح بشكل كبير عن الفصل الدراسي الأول، ما انعكس إيجابيًّا على أولياء الأمور والطلاب وخلق حالة من السعادة بين الجميع.

طلاب بورسعيد بالشهادة الإعدادية 14814 طالبًا وطالبة

جدير بالذكر أن إجمالي عدد طلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظة هو ١٤٨١٤ طالبًا وطالبة ينقسمون إلى ١١٩٦٢ طالبًا وطالبة بالمدارس الرسمي العربي و١٤٠٢ طالب وطالبة بالمدارس الرسمي لغات و١٤٥٠ طالبًا وطالبة بالمدارس الخاصة.

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