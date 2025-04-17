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محافظ بورسعيد يناقش ملف تقنين الأراضي بسهل الطينة ويبحث مقترح إنشاء مصنع "للسكر"

اللواء محب حبشي محافظ
اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، فيتو

أصدر اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد توجيهات بوضع تصور كامل حول آليات تنفيذ ملف تقنين الأراضي، وتسهيل الاجراءات على المواطنين، في مساحة الـ48 ألف فدان في سهل الطينة لتشجيع المزارعين والمستثمرين في هذه المنطقة.

 

بورسعيد تبحث تقنين أوضاع أراضي شباب الخريجين

ووجه محافظ بورسعيد بضرورة العمل على استخراج العقود المؤمنة للمنتفعين والمزارعين الجادين  لضمان استقرارهم الاجتماعي وتحقيق التنمية وتوفير فرص عمل، فضلٱ عن تقنين أوضاع أراضي شباب الخريجين في منطقة 1740 فدانًا بسهل الطينة.

كما استعرض اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد  مقترحٱ لإنشاء مصنع "سكر" بإحدى قرى سهل الطينة بورسعيد،  بما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي ويوفر فرص عمل لأبناء بورسعيد وتحديدٱ أبناء قرى المحافظة.

 

زيادة فرص الاستثمار الزراعي ببورسعيد

وأكد اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد أن إنشاء المصانع مثل مصنع السكر من أهم الجهود المبذولة لزيادة فرص الاستثمار الزراعي بمحافظة بورسعيد، وتهيئة المناخ المناسب للمستثمرين في كافة القطاعات المتعلقة بالمجال الزراعي.

محافظ بورسعيد وناقش قرارات وزير الزراعة

جاء ذلك خلال اجتماع اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، لمناقشة آليات تنفيذ قرارات الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، فيتو 
اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، فيتو 


شارك في حضور الاجتماع اللواء عمرو فكري السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتورة فاتن صلاح مستشار المحافظ للثروة الحيوانية ومدير الطب البيطري، ودكتور أمير غريب مدير محطة تسمين الماشية، والمهندس كامل تويج وكيل وزارة الزراعة ببورسعيد، والمهندس سيد خلف مستشار المحافظة للأراضي، وأستاذ محمد حلمي مدير مديرية تموين بورسعيد، ومهندس أيمن شنودة مدير إدارة الأملاك، و دكتورة رنا ربيع مكتب فني مديرية الطب البيطري، وعدد من الإدارات المختصة.

محافظ بورسعيد يشكر وزير الزراعة

ومن جانبه، وجه محافظ بورسعيد الشكر لوزير الزراعة على متابعته المستمرة لكافة الأنشطة الزراعية المختلفة داخل بورسعيد،  وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لتنمية القطاع الزراعي فضلا عن جهود الوزارة في حل مشكلات المزارعين.

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