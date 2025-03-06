الخميس 06 مارس 2025
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محافظات

تنفيذي بورسعيد: تخصيص قطعة أرض لإنشاء "غرفة بلوف" لخط المازوت

اللواء محب حبشي محافظ
اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، فيتو

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد على تخصيص قطعة أرض لإنشاء غرفة بلوف لخط المازوت السويس أبو سلطان بورسعيد، وذلك بجوار غرفة جاسكو والمنتهي طلب الموافقة.

وأكد المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد أن يكون التخصيص بغير مقابل وبدون رسوم، حيث إن المشروع هو مشروع قومي معد للنفع العام.

المجلس التنفيذي ببورسعيد يوافق على قرارات هامة

وكان قد ترأس اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد وحضر فعاليات الجلسة،  الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام للمحافظة، واللواء عمرو فكري السكرتير العام المساعد، والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وعادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ، وحسن عمار عضو مجلس النواب، وأحمد فرغلي عضو مجلس النواب، والدكتورة أمل عصفور عضو مجلس النواب، والعميد مظهر الهيبان المستشار العسكري للمحافظة، ومساعد مدير أمن بورسعيد، ومديري المديريات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

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الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بورسعيد

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