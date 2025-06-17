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محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85%

تكريم اوائل الشهادة
تكريم اوائل الشهادة الإعدادية ببورسعيد، فيتو

اعتمد اللواء محب حبشي خليل محافظ بورسعيد نتيجة الشهادة الإعدادية ببورسعيد منذ قليل بنسبة نجاح 85%.

 

وشهدت نتيجة الشهادة الإعدادية ببورسعيد زيادة في نسبة النجاح بشكل كبير عن الفصل الدراسي الأول، ما انعكس إيجابيا على أولياء الأمور والطلاب وخلق حالة من السعادة بين الجميع.

تكريم اوائل الشهادة الإعدادية ببورسعيد، فيتو 
تكريم أوائل الشهادة الإعدادية ببورسعيد، فيتو 

 

تكريم الأوائل بالشهادة الإعدادية ببورسعيد 

ومن المرتقب أن يتم رفع نتيجة الشهادة الإعدادية ببورسعيد على رابط تقوم مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، والصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد بالإعلان عنه، ليتمكن كل ولي أمر أن يستعلم عن نتيجة نجل بالاسم ورقم الجلوس.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد طلاب الشهادةالإعدادية  بالمحافظة هو ١٤٨١٤ طالبا وطالبة ينقسمون إلى ١١٩٦٢ طالبا وطالبة بالمدارس الرسمي العربي و١٤٠٢ طالب وطالبة بالمدارس الرسمي لغات و١٤٥٠ طالبا وطالبة بالمدارس الخاصة.

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