قناع طبيعي لتخفيف تأثير حرارة الطقس على البشرة

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، تتعرض البشرة للكثير من التحديات مثل الأحمرار، التهيج، الجفاف، وحتى الالتهابات.

ولتخفيف هذه الآثار السلبية، يمكن استخدام أقنعة طبيعية منعشة تعمل على تهدئة البشرة وترطيبها وتخفيف سخونة الجلد، وهو ما تحرص عليه الفتيات في الصيف.

قناع طبيعي لتخفيف حرارة الطقس على البشرة

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناعا طبيعيا لتخفيف حرارة الطقس على البشرة.

المكونات:-

نصف ثمرة خيار مبشور

ملعقتان كبيرتان من الزبادي

ملعقة صغيرة من ماء الورد

الطريقة:-

اخلطي جميع المكونات جيدا حتى تتجانس.

ضعي القناع على الوجه والرقبة واتركيه لمدة 15–20 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء البارد وجففيه بلطف.

يمكن استخدام القناع 2-3 مرات أسبوعيا.

الخيار يحتوي على نسبة عالية من الماء ويعمل كمبرد طبيعي للبشرة.

الزبادي غني بحمض اللاكتيك الذي يرطب ويهدئ الجلد.

ماء الورد ينعش البشرة ويقلل من التهيج.

رغم أن المكونات طبيعية، يجب عمل اختبار حساسية على منطقة صغيرة من الجلد قبل استخدام القناع على الوجه.

قناع طبيعي لتخفيف حرارة الطقس على البشرة

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارا، وكذلك كريم الحماية من الشمس للوقاية نهارا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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