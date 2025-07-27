جدول مباريات الأهلي في مجموعات كأس عاصمة مصر
أجريت اليوم الأحد مراسم قرعتي الدوري المصري الممتاز وكأس عاصمة مصر للموسم الجديد 2025-2026، وذلك في الاتحاد المصري لكرة القدم بمدينة 6 أكتوبر، وأسفرت قرعة كأس العاصمة عن وقوع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المجموعة الأولى.
وضمت المجموعة الأولى إلى جانب الأهلي كلا من: سيراميكا كليوباترا، فاركو، طلائع الجيش، إنبي، غزل المحلة، والمقاولون العرب.
جدول مباريات الأهلي في دور المجموعات بكأس عاصمة مصر
الجولة الأولى: الأهلي × إنبي – ستاد القاهرة الدولي
الجولة الثانية: سيراميكا كليوباترا × الأهلي – ستاد السلام
الجولة الثالثة: غزل المحلة × الأهلي – ستاد غزل المحلة
الجولة الرابعة: الأهلي × المقاولون العرب – ستاد القاهرة الدولي
الجولة الخامسة: راحة
الجولة السادسة: فاركو × الأهلي – ستاد برج العرب
الجولة السابعة: الأهلي × طلائع الجيش – ستاد القاهرة الدول.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا