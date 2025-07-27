الأحد 27 يوليو 2025
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رياضة

جدول مباريات الأهلي في مجموعات كأس عاصمة مصر

الأهلي
الأهلي

أجريت اليوم الأحد مراسم قرعتي الدوري المصري الممتاز وكأس عاصمة مصر للموسم الجديد 2025-2026، وذلك في الاتحاد المصري لكرة القدم بمدينة 6 أكتوبر، وأسفرت قرعة كأس العاصمة عن وقوع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المجموعة الأولى.

وضمت المجموعة الأولى إلى جانب الأهلي كلا من: سيراميكا كليوباترا، فاركو، طلائع الجيش، إنبي، غزل المحلة، والمقاولون العرب.

جدول مباريات الأهلي في دور المجموعات بكأس عاصمة مصر

الجولة الأولى: الأهلي × إنبي – ستاد القاهرة الدولي

الجولة الثانية: سيراميكا كليوباترا × الأهلي – ستاد السلام

الجولة الثالثة: غزل المحلة × الأهلي – ستاد غزل المحلة

الجولة الرابعة: الأهلي × المقاولون العرب – ستاد القاهرة الدولي

الجولة الخامسة: راحة

الجولة السادسة: فاركو × الأهلي – ستاد برج العرب

الجولة السابعة: الأهلي × طلائع الجيش – ستاد القاهرة الدول.

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