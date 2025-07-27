جدول مباريات الأهلي في الدوري الممتاز بالموسم الجديد
الدوري الممتاز، أسفرت قرعة مسابقة الدوري المصري الممتاز، التي أجريت اليوم الأحد بمقر اتحاد الكرة بمدينة 6 أكتوبر عن الترتيب الأتي لمواجهات النادي الأهلي في الدور الأول من المسابقة
الجولة الأولى: مودرن سبورت ضد الأهلي
الجولة الثانية: الأهلي ضد فاركو
الجولة الثالثة: باي
الجولة الرابعة: غزل المحلة ضد الأهلي
الجولة الخامسة: الأهلي ضد بيراميدز
الجولة السادسة: إنبي ضد الأهلي
الجولة السابعة: الأهلي ضد سيراميكا
الجولة الثامنة: حرس الحدود ضد الأهلي
الجولة التاسعة: الأهلي ضد الزمالك
الجولة العاشرة: كهرباء الإسماعيلية ضد الأهلي
الجولة الحادية عشر: الأهلي ضد الاتحاد
الجولة الثانية عشر: بتروجيت ضد الأهلي
الجولة الثالثة عشر: الأهلي ضد المصري
الجولة الربعة عشر: الأهلي ضد الإسماعيلي
الجولة الخامسة عشر: طلائع الجيش ضد الأهلي
الجولة السادسة عشر: الأهلي ضد وادي دجلة
الجولة السابعة عشر: البنك الأهلي ضد الأهلي
الجولة الثامنة عشر: الأهلي ضد الجونة
الجولة التاسعة عشر: سموحة ضد الأهلي
الجولة العشرين: الأهلي ضد زد إف سي
الجوة الحادية والعشرين: المقاولون ضد الأهلي
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا