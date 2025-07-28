للفلاحين، قرض شراء ماكينات الري للأراضي في البنك الزراعي

يحرص البنك الزراعي المصري على ﺇﺗﺎﺣﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻼﺯﻡ لمشروعات الري كأحد العناصر الهامة في الإنتاج الزراعي من خلال دعم المزارعين من أصحاب الحيازات الزراعية أو المستأجرين لشراء احتياجاتهم من طلمبات رفع المياه لاستخدامها في أغراض الري وذلك في إطار حرص البنك الزراعي المصري على دعم المزارع المصري وتعزيز قدراته الإنتاجية.

اسم المشروع:

تمويل شراء طلمبات رفع المياه لعمليات الري

الفئات المستهدفة:

المزارعين من أصحاب الأراضي الزراعية أو مستأجريها

حد الإقراض:

من 5000 حتى مليون جنيه

مجالات التمويل:

تمويل شراء طلمبات رفع المياه لعمليات الري

تطبق الشروط والأحكام.

ومن جانب آخر، كشف البنك الزراعي عن مزايا البطاقات لحسابات المعاملات الإسلامية في فروع البنك للعملاء.

وتشمل قائمة المميزات في بطاقات الخصم المباشر لحسابات المعاملات الإسلامية ما يلي:

ربط البطاقة بالحسابات المفتوحة في كافة فروع المعاملات الإسلامية.

السحب والإيداع من كافة ماكينات الصراف الآلي ATM.

إمكانية السحب أو الإيداع من خلال ماكينات نقاط البيع POS.

استخدام البطاقة في التسوق عبر الإنترنت.

بطاقة لا تلامسية تتيح لك التسوق بسهولة وأمان.

البطاقة صالحة لمدة 5 سنوات وتجدد تلقائيًّا.

تصدر البطاقات للعملاء من سن 21 عامًا.

خدمة عملاء على مدار 24 ساعة يوميًّا.

إمكانية إصدار بطاقة بدل فاقد/ تالف من كافة الفروع.

كشف حساب مختصر مجانًا من ماكينات الـ ATM الخاصة بالبنك.

يبحث العديد من عملاء البنك الزراعي عن القيمة التي يتم بها تحديد الحد الائتماني في البطاقات الائتمانية التي يصدرها البنك الزراعي للعملاء.

وأوضح مسئولو البنك الزراعي أنه يتم تحديد الحد الائتماني للبطاقة بعد إجراء الاستعلام والدراسة اللازمة على العميل.

بطاقات الائتمان في البنك الزراعي

وحدد البنك الزراعي المستندات المطلوبة من العملاء لاستخراج بطاقات الائتمان التي يقدمها البنك في فروعه المتعددة.

وتشمل قائمة الأوراق المطلوبة والمستندات لاستخراج البطاقات الائتمانية في البنك الزراعي ما يلي:

مفردات مرتب موضح بها الدخل الشهرى.

إيصال مرافق حديث كهرباء غاز مياة.

بطاقة الرقم القومى السارية

كشف حساب بنكى فى حالة الأعمال الحرة

بطاقة الحيازة فى حالة إصدار البطاقة بضمان الحيازة الزراعية

وأوضح البنك الزراعي أن البطاقة الائتمانية هى عبارة عن حد ائتماني يمنح من جانب البنك تبدأ من ٥٠٠٠ جنيه، وتصل إلى مليون جنيه.

وأوضح أن ذلك التمويل وفقا للضمانة المقدمة من جانب العميل سواء كانت الضمانة عينية (شهادة أو وديعة) داخل البنك أو بضمان مفردات المرتب أو الأعمال الحرة بكشف حساب بنكى أو بضمان الحيازة الزراعية.

البنك يصدر 4 أنواع من البطاقات (ماستر كارد تيتانيوم-ماستر كارد بلاتينيوم- فيزا جولد - فيزا بلاتنيوم).

يمكن استخدام البطاقة فى السحب النقدي والمشتريات من خلال التجار والانترنت سواء داخل أو خارج مصر.

فترة سماح للسداد تصل إلى 57 يوما.

يمكن للعميل سداد كامل المديونية دون احتساب فائدة أو سداد الحد الأدنى 5% من المديونية بشكل شهرى مع احتساب عائد مدين على المبلغ المتبقى.

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