الأربعاء 18 سبتمبر 2024
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اقتصاد

شروط إصدار البطاقات الائتمانية من البنك التجاري الدولي

البنك التجاري الدولي
البنك التجاري الدولي

قال البنك التجاري الدولي cib إن هناك عددا من الشروط المطلوبة لإصدار البطاقة الائتمانية.

 وأوضح البنك التجاري cib أن الشروط تشمل ما يلي: 

تصدر بضمان نقدي مثل "شهادات الاستثمار أو الودائع" من خلال أحد فروع البنك التجاري الدولي
 أو تصدر بدون غطاء نقدي عن طريق أحد البرامج التالية:

بضمان مفردات الراتب  للموظفين أو كشف حساب بنكي لأصحاب الأعمال.

 تصدر لأعضاء هيئة التدريس.

برنامج أصحاب المهن الحرة الذي يشمل الأطباء، أصحاب العيادات، وأصحاب المكاتب الاستشارية الهندسية والمحاسب القانوني.

برنامج خاص بعملاء البنك التجاري الدولي

 وكشف البنك أنه للتقديم، يرجى تسجيل بيانات العميل على موقع CIB الإلكتروني من خلال الرابط التالي:
https://cib.eg/gQxwMwk
 

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