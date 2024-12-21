ضبط دمياطي بتهمة تزوير المحررات الرسمية وبيانات بطاقة الرقم القومى

ضبط قطاع الأمن العام ، أحد الأشخاص في محافظة دمياط لممارسته نشاط إجرامى تخصص فـى تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية مزاولة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة دمياط بمحافظة دمياط) نشاطًا إجراميًا تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وإستقطاب المواطنين راغبى الحصول على بطاقات رقم قومى مثبت بها بيانات على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية.



تزوير المحررات الرسمية وبيانات بطاقة الرقم القومى

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبحوزته (الأجهزة المستخدمة فى نشاطه الإجرامى – صور لمستندات معدة للتزوير - هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى – مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية" من متحصلات نشاطه الإجرامى)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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