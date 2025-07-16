تفاصيل ومستندات قرض البنك الزراعي للفلاحين

تشمل تفاصيل قرض البنك الزراعي للفلاحين العديد من النقاط الأساسية والخطوات التي على أساسها يتم منح التمويل للراغبين من المزارعين.

وتضم قائمة هذه التفاصيل والمستندات في قرض البنك الزراعي للفلاحين ما يلي:

سعر العائد 5% للمحاصيل المدعمة.

يتم تحديد القيمة التسليفية بناء على مساحة الحيازة الزراعية ونوع المحصول المراد زراعته.

يتم منح تمويل الإنتاج النباتي بنسبة 100% من قيمة الموازنة المحصولية المعتمدة للمحاصيل الزراعية لكل من أراضي الوادي القديم والأراضي الصحراوية التي تم استكمال البنية الأساسية اللازمة لزراعتها.

فيما تضم الأوراق المطلوبة للحصول علي قرض البنك الزراعي التالي:

صورة بطاقة الرقم القومي.

صورة بطاقة الحيازة الزراعية / عقد الإيجار الموثق / في حالة الأرض حق الانتفاع إحضار ما يثبت ذلك.

بطاقة الخدمات الزراعية.

إقرار من المزارع ببيان المحاصيل.

سلفة محصول الذرة

وفي سياق متصل، حدد البنك الزراعي سلفة محصول الذرة بقيمة ١٩٢٥٠ جنيهًا للفدان وبفائدة بسيطة 5%.

وقال البنك الزراعي: إن هناك عدة مستندات يجب استيفائها في فروع البنك لإتمام عملية التمويل.

الأوراق المطلوبة

صورة بطاقة الرقم القومى.

صورة بطاقة الحيازة الزراعية.

بطاقة الخدمات الزراعية.

إقرار من المزارع ببيان المحاصيل.

تهدف القروض الزراعية التي يقدمها البنك الزراعي المصري إلى مساعدة الفلاح وصغار المزارعين في تغطية خدمة الأرض الزراعية وتكاليف الإنتاج الزراعي بما يسهم في تحسين مستوى دخل المزارعين ويساعد في تحسين جودة الإنتاج وزيادة الإنتاجية.

ومن جانب آخر، يتساءل العديد من عملاء البنك الزراعي عن إمكانية منح القاصرين أية تمويلات من خلال فروع البنك.

وأوضح مسئولو البنك أن هناك حالة لحصول بعض العملاء على تمويل القاصرين وهي قرض الأوعية الادخارية.

وتشمل قائمة مزايا قرض الأوعية الادخارية في البنك الزراعي ما يلي:

إمكانية الاقتراض بضمان الوعاء الادخاري للقاصر.

بدون ضامن.

تمويل يصل إلى 80٪‏ من مدخراتك.

سرعة في إجراءات منح القرض.

أسعار فائدة تنافسية.

إمكانية صرف العائد أو سداده لحساب القرض حسب رغبة العميل.

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