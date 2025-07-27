الأحد 27 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

قتل عمد أم تناولوا بالخطأ؟!، ماذا حدث بعد بيان النيابة العامة حول تحقيقات واقعة دلجا

أطفال دلجا، فيتو
أطفال دلجا، فيتو

تتواصل التساؤلات حول الحادثة المأساوية التي شهدتها قرية دلجا في مركز ديرمواس بـمحافظة المنيا، حيث توفي ستة أطفال أشقاء ووالدهم في ظروف غامضة.. هل تناولوا مبيدًا حشريًا بالخطأ، أم أن الأمر يتعلق بجريمة قتل باستخدام السم؟ تبقى الشكوك تحوم حول الأقرباء، تحديدًا الزوجة الأولى أو الزوجة الثانية.

تفاصيل حادث دلجا  

 

txt

منزل بلا أرواح، ماذا حدث في بيت أطفال دلجا؟

txt

بعد وفاة أطفال دلجا الـ6 ووالدهم، كل ما تريد معرفته عن المبيد الحشري النادر "كلورفينبير"

بدأت القصة عندما ظهرت على الأطفال أعراض مرضية مفاجئة، تشمل القيء الحاد، وارتفاع الحرارة، والتشنجات، واضطراب مستوى الوعي، مما استدعى نقلهم إلى المستشفى.. لكن جهود الأطباء لإنقاذهم باءت بالفشل، وسرعان ما انضم والدهم إلى قائمة الضحايا بعد أن عانى من نفس الأعراض.

التحقيقات في واقعة دلجا 

txt

إخلاء سبيل زوجة والد الأطفال الـ 6 المتوفين في دلجا

txt

بعد وفاة الأب، النيابة تقرر استجواب الأطقم الطبية في واقعة أطفال دلجا

أثارت الوقائع الغامضة الشكوك في نفوس الأهالي، مما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق شامل واستدعاء الطب الشرعي لتشريح الجثث، وتم سحب عينات حشوية ودموية لتحليلها في المعامل المركزية.

 نتائج التحقيق في حادث أطفال دلجا 

txt

الأسرة كلها ماتت، والد أطفال دلجا ضحايا المرض الغامض يلحق بأبنائه الـ 6

txt

آخر تطورات حادث أطفال دلجا الأشقاء، نجل عم الأب: «اتقوا الله فينا وكفاية إشاعات»

بعد مرور عدة أيام من الانتظار، صدر بيان النيابة العامة ليؤكد أن العينات احتوت على مادة مبيد حشري، وكانت السبب وراء هذه الوفاة الجماعية. 

وقد أمرت النيابة بسرعة استكمال التحريات والتحقيق في كيفية دخول هذه المادة السامة إلى المنزل، مع وعد بالإعلان عن نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها.

تظل الأسئلة بلا إجابات: هل كانت هذه الوفاة نتيجة حادث عرضي، أم جريمة مخططة؟ ومََن مِن الأقرباء يمكن أن يكون له دور في هذه المأساة؟

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قرية دلجا تناولوا مبيد ا حشري ا بالخطأ تفاصيل حادث دلجا حادث دلجا دلجا التحقيقات واقعة دلجا التحقيق في حادث أطفال دلجا نتائج التحقيق في حادث أطفال دلجا

مواد متعلقة

بسبب كسر ماسورة المياه، هبوط أرضي في مدينة المنيا الجديدة (صور)

إخلاء سبيل زوجة والد الأطفال الـ 6 المتوفين في دلجا

تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال الجيران، فحص منزل أسرة الأطفال الستة المتوفين ووالدهم بالمنيا

بعد وفاة الأب، النيابة تقرر استجواب الأطقم الطبية في واقعة أطفال دلجا

منزل بلا أرواح، ماذا حدث في بيت أطفال دلجا؟

بعد وفاة أطفال دلجا الـ6 ووالدهم، كل ما تريد معرفته عن المبيد الحشري النادر "كلورفينبير"

الأسرة كلها ماتت، والد أطفال دلجا ضحايا المرض الغامض يلحق بأبنائه الـ 6

جريمة مأساوية تهز أبو هلال في المنيا، قصة شاب قتل والده في لحظة جنون

الأكثر قراءة

تكليفات حاسمة من السيسي لـ كامل الوزير بحضور مدبولي

مياه الجيزة: المحطات تعمل بنصف طاقتها لحين عودة التيار الكهربائي

لف وارجع تاني، محافظة الجيزة تحذف منشور عودة "المياه والتيار الكهربائي" بعد نشره بدقائق

تكليفات رئاسية مهمة للحكومة اليوم

انقطاع الكهرباء أكثر من 12 ساعة بالجيزة يثير الغضب، والمصريون: "بايتين في الشارع وبنموت حرفيا"

الموعد والقناة الناقلة لمباراة برشلونة وفيسيل كوبي الودية

وزير الكهرباء يكشف لـ "فيتو" موعد عودة التيار لعدد من المناطق في الجيزة

لأكثر من 11 ساعة.. استمرار انقطاع الكهرباء عن بعض مدن محافظة الجيزة

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الأحد 27-7-2025 بالبورصات العالمية

تراجع كبير في سعر صرف الدولار بالبنوك المصرية

3965 جنيها لهذا العيار، تعرف على أسعار الذهب اليوم الأحد 27-7-2025 بالأسواق

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأحد 27-7-2025

المزيد

انفوجراف

الهضبة vs نجم الجيل.. القصة الكاملة لصراع التريند بين عمرو دياب وتامر حسني (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الحشيش نجس وهل يجوز أكله وهل هناك حد على صاحبه؟

تفسير حلم الصلاة في الشارع وعلاقته بتحقيق مكاسب مادية

أحكام الصلاة، دار الإفتاء توضح حكم صلاة الإمام بالمأمومين وهو جالس

المزيد
الجريدة الرسمية