قتل عمد أم تناولوا بالخطأ؟!، ماذا حدث بعد بيان النيابة العامة حول تحقيقات واقعة دلجا

تتواصل التساؤلات حول الحادثة المأساوية التي شهدتها قرية دلجا في مركز ديرمواس بـمحافظة المنيا، حيث توفي ستة أطفال أشقاء ووالدهم في ظروف غامضة.. هل تناولوا مبيدًا حشريًا بالخطأ، أم أن الأمر يتعلق بجريمة قتل باستخدام السم؟ تبقى الشكوك تحوم حول الأقرباء، تحديدًا الزوجة الأولى أو الزوجة الثانية.

تفاصيل حادث دلجا

بدأت القصة عندما ظهرت على الأطفال أعراض مرضية مفاجئة، تشمل القيء الحاد، وارتفاع الحرارة، والتشنجات، واضطراب مستوى الوعي، مما استدعى نقلهم إلى المستشفى.. لكن جهود الأطباء لإنقاذهم باءت بالفشل، وسرعان ما انضم والدهم إلى قائمة الضحايا بعد أن عانى من نفس الأعراض.

التحقيقات في واقعة دلجا

أثارت الوقائع الغامضة الشكوك في نفوس الأهالي، مما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق شامل واستدعاء الطب الشرعي لتشريح الجثث، وتم سحب عينات حشوية ودموية لتحليلها في المعامل المركزية.

نتائج التحقيق في حادث أطفال دلجا

بعد مرور عدة أيام من الانتظار، صدر بيان النيابة العامة ليؤكد أن العينات احتوت على مادة مبيد حشري، وكانت السبب وراء هذه الوفاة الجماعية.

وقد أمرت النيابة بسرعة استكمال التحريات والتحقيق في كيفية دخول هذه المادة السامة إلى المنزل، مع وعد بالإعلان عن نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها.

تظل الأسئلة بلا إجابات: هل كانت هذه الوفاة نتيجة حادث عرضي، أم جريمة مخططة؟ ومََن مِن الأقرباء يمكن أن يكون له دور في هذه المأساة؟

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