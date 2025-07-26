السبت 26 يوليو 2025
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صحة ومرأة

أعراض التسمم بالمبيد الحشري كلورفينابير المتسبب في وفاة أسرة المنيا

كلورفينابير
كلورفينابير

حذر الدكتور نصر السيد، أستاذ الطب الوقائي، من خطورة انتشار المبيدات الحشرية شديدة السمية في منازل وحقول الريف المصري، مشيرا إلى أن المبيد المتسبب في وفاة أسرة محافظة المنيا قد يكون متواجدا في العديد من البيوت دون علم كافي بخطورته.

مبيد "كلورفينابير"

وقال الدكتور نصر السيد في منشور توعوي له على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" أن المبيدات التي أدت إلى الوفاة في المنيا، ومنها مبيد "كلورفينابير"  قد تكون مخزنة في منازل كثيرة، وغالبًا ما يستخدمها الأهالي بطريقة غير آمنة، بل ويتم الاستعانة بالأطفال في أعمال الرش الزراعي دون أي وسيلة للوقاية من التسمم.

وأكد أن هذا المبيد يعد من أخطر المواد الكيميائية، حيث يصنف كمبيد ينتمي إلى مجموعة "البايرول"، ويعمل من خلال تعطيل إنتاج الطاقة داخل الخلايا، مما يؤدي إلى فشل أجهزة الجسم الحيوية.

ما هو كلورفينابير؟

ومبيد كلورفينابير يستخدم لمكافحة الحشرات في الزراعة وأحيانًا داخل المنازل ولا يهاجم الجهاز العصبي، بل يعطل الميتوكوندريا داخل الخلايا كما أنه خطير للغاية عند التعرض الشديد له، رغم أن حالات التسمم به نادرة.

وأشار أن التسمم يحدث عن طريق الابتلاع غالبا بالخطأ أو في حالات انتحار أو الاستنشاق ونادرا عبر الجلد.

أعراض التسمم بالكلورفينابير 

وكشف عن أعراض التسمم بالكلورفينابير، مشيرا إلى أن الأعراض تظهر بعد 1 إلى 7 أيام.

المرحلة الأولى تشمل: صداع – غثيان – ضعف عام – آلام عضلية.

المرحلة الثانية: حمى شديدة - اضطراب في الوعي - تسارع ضربات القلب - فشل تنفسي - تلف الكبد والكلى.

في الحالات القصوى قد تؤدي إلى الوفاة خلال أيام قليلة.

وأشار أنه لا يوجد ترياق له والعلاج داعم فقط ولا يوجد ترياق نوعي لعلاج التسمم بالكلورفينابير.

ويعتمد العلاج على الرعاية المركزة، دعم التنفس، وخفض الحرارة، والسوائل الوريدية.

وأكد أنه يمكن استخدام الفحم النشط أو غسيل المعدة في الساعات الأولى من التسمم.

 

نصائح للوقاية من التسمم بالكلورفينابير 

ووجه توصيات للوقاية من التسمم بالكلورفينابير منها: 

ارتداء أدوات الحماية الشخصية عند استخدام المبيدات.

عدم تركها في متناول الأطفال.

الامتناع التام عن استخدامها داخل المنازل أو الأماكن المغلقة دون إشراف مختص.

وأكد  الدكتور  نصر السيد على أن الأعراض قد تكون خادعة في البداية لكنها تتطور بشكل خطير، مؤكدا أن أي حالة اشتباه يجب أن تنقل فورا إلى العناية المركزة، حتى لو بدت مستقرة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا من غرفة عمليات النجدة حول وفاة ستة أشقاء في إحدى قرى ديرمواس بسبب التسمم بمبيد حشري 

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وعقب البلاغ انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث حيث تبين وفاة كل من ريم ناصر 10 سنوات وعمر ناصر 7 سنوات ومحمد ناصر 11 سنة ولحق بهم كل من أحمد ناصر 5 سنوات ورحمة ناصر 12 عاما وفرحة ناصر 14 عاما، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للبدء في التحقيقات.

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