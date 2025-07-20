الأحد 20 يوليو 2025
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محافظات

آخر تطورات حادث أطفال دلجا الأشقاء، نجل عم الأب: «اتقوا الله فينا وكفاية إشاعات»

استدعاء والدي الأطفال
استدعاء والدي الأطفال الخامسة المتوفيين في قرية دلجا

 أطفال دلجا، في ظل متابعة فيتو لقضية أطفال دلجا، الواقعة الأكثر ألمًا في محافظة المنيا، أكد هشام إبراهيم الشريف، ابن عم والد  أطفال دلجا الذين توفوا الأسبوع الماضي واحد تلو الآخر، إثر أسباب مجهولة أن التحقيقات لا تزال جارية، ولم تصدر أي جهة رسمية بيانًا يوضح أسباب الوفاة، وقال: "حتى الآن، لا يوجد تفسير رسمي لما حدث، مما يزيد من معاناتنا".

أطفال دلجا الأشقاء المتوفين في المنيا 

والد أطفال دلجا، فيتو 
والد أطفال دلجا، فيتو 

 

 الوضع النفسي لـ أسرة أطفال دلجا صعب للغاية

وأشار الشريف إلى أن الوضع النفسي للعائلة صعب للغاية، فالأب والأم الطفلة الناجية جميعهم في مستشفي أسيوط، حيث إن العائلة الآن تحت العناية الطبية في مستشفى أسيوط، جميعهم يعانون من صدمة كبيرة.

وعبّر عن استيائه من الشائعات التي انتشرت حول الحادث، قائلًا: “ما حدث مصيبة كبيرة علينا جميعًا”.

أطفال دلجا الأشقاء المتوفين، فيتو المنيا 
أطفال دلجا الأشقاء المتوفين، فيتو المنيا 
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أطفال دلجا، النيابة تصرح بدفن الطفل الرابع بالمنيا

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تشريح جثمان الطفل الرابع آخر المتوفين بين أشقائه في قضية أطفال دلجا بالمنيا

اتقوا الله فينا وكفاية إشاعات 

وأوضح قائلا:" المؤلم هو أن البعض بدلًا من تقديم التعازي والدعاء، بدأوا في اختلاق سيناريوهات واتهامات دون أي دليل".. وأنهى حديثه قائلا: اتقوا الله فينا وفي اللي راحوا كفاية إشاعات". 

استدعاء والدي الأطفال الخامسة المتوفيين في قرية دلجا 

وجدير بالذكر، أن النيابة العامة قررت استدعاء والدي الأطفال الخامسة المتوفيين في قرية دلجا التابعة إداريا لمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، من أجل الاستماع لأقوالهما في الواقعة، حيث تواصل جهات التحقيق،  تحقيقات موسعة من أجل كشف أسباب وملابسات الواقعة.

بيان وزارة الصحة بشأن الواقعة 

وكانت قد انتشرت بعض المعلومات عن أن سبب وفاة الأطفال الخمسة هو إصابتهم بمرض الالتهاب السحائي، وأصدرت وزارة الصحة بيانا تنفي صحة المعلومات المتداولة وأكدت  أن النتائج المعملية التي سحبت أثبتت خلو الصغار الخمسة وأسرتهم، من الالتهاب السحائي وأي مرض معدٍ.

وكانت الأجهزة الأمنية، تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وفاة وإصابة 6 أشقاء بإحدى قرى مركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، فيما تزال شقيقتهم السادسة فرحة تتلقى الرعاية الطبية داخل المستشفى.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين وفاة كل من "ريم نصر"، 10 سنوات، و"عمر نصر"، 7 سنوات، و"محمد نصر"، 11 سنة، ولحق بهم "أحمد نصر" 5 سنوات، ورحمه نصر، فيما تتلقى فرحة نصر الرعاية الصحية داخل المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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