الجمعة 25 يوليو 2025
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بعد وفاة الأب، النيابة تقرر استجواب الأطقم الطبية في واقعة أطفال دلجا

بعد وفاة الأب النيابة
بعد وفاة الأب النيابة تقرر استجواب الأطقم الطبية

حادث دلجا، كشف مصدر طبي بالمنيا أن النيابة العامة قررت إعادة استجواب الطاقم الطبي الذي تعامل مع الأشقاء الستة والدهم المتوفين في قرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا وذلك في محاولة للوصول إلى أسباب وملابسات الواقعة. 

بعد وفاة الأب.. النيابة تقرر استجواب الأطقم الطبية في واقعة صغار دلجا بالمنيا 

أطفال دلجا، ولفظ ناصر محمد علي والد الأطفال الستة المتوفين بقرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس بمحافظة المنيا أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى أسيوط الجامعي.

أطفال دلجا في المنيا 

وتم نقل الأب قبل نحو أسبوع إلى مستشفى أسيوط الجامعي بعد أن ظهرت عليه أعراض وأطفاله المتوفيين ولكن لفظ أنفاسه الأخيرة منذ قليل ليلحق بهم.

وفاة أسرة دلجا

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا من غرفة عمليات النجدة حول وفاة وإصابة ستة أشقاء في إحدى قرى ديرمواس بينما كانت شقيقتهم فرحة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية بالمستشفى.

واقعة أطفال دلجا في المنيا

وعقب البلاغ انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث حيث تبين وفاة كل من ريم ناصر 10 سنوات وعمر ناصر 7 سنوات ومحمد ناصر 11 سنة ولحق بهم كل من أحمد ناصر 5 سنوات ورحمة ناصر 12 عاما وفرحة ناصر 14 عاما وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للبدء في التحقيقات.

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