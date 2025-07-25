الجمعة 25 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

منزل بلا أرواح، ماذا حدث في بيت أطفال دلجا؟

قصة أسرة دلجا رمزًا
قصة "أسرة دلجا " رمزًا للغموض والحزن

في قرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس، جنوب محافظة المنيا، حيث يعلو صمت الحزن على أصوات الأطفال وضحكاتهم، ويقف منزل "ناصر محمد" فارغًا، يحمل في جدرانه ذكريات مؤلمة وحكايات محزنة.

وفاة والد أطفال دلجا في المنيا، فيتو 
وفاة والد أطفال دلجا في المنيا، فيتو 

عائلة كانت تعيش في سعادة، لكن سرعان ما تحولت تلك السعادة إلى كابوس بعد أن رحل جميع أفرادها.

 

كان ناصر، الأب المحب، يعيش مع أبنائه الستة في بيت صغير يفيض بالحب، لكن في يوم من الأيام، تبدلت الأقدار بشكل مأساوي.

في 13 يوليو، بدأت الأعراض الغريبة تظهر على الأطفال، وتبعها دخولهم المستشفى، لكن الأمور ساءت بشكل لا يُصدق.

 

خلال أيام قليلة، فقدت الأسرة ستة من أفرادها، أطفال في عمر الزهور، وبينما كان الأب ناصر يُعاني من الألم والحسرة، عادت الأرواح إلى بارئها، وترك خلفه منزلًا مليئًا بالصمت.

txt

بعد وفاة أطفال دلجا الـ6 ووالدهم، كل ما تريد معرفته عن المبيد الحشري النادر "كلورفينبير"

txt

الأسرة كلها ماتت، والد أطفال دلجا ضحايا المرض الغامض يلحق بأبنائه الـ 6

توفي الأب أيضًا بعد أيام قليلة، ليصبح البيت خاليًا من كل من فيه، وكأن الحياة قد غادرت جدرانه.

مبيد حشري نادر سبب وفاة أطفال دلجا 

مبيد حشري نادر كلورفينبير، فيتو 
مبيد حشري نادر كلورفينبير، فيتو 


لم يكن هناك تفسير واضح لما حدث، الأطباء أشاروا إلى احتمال وجود مبيد حشري نادر يُدعى "كلورفينبير" كعامل محتمل، لكن التحقيقات لم تسفر عن نتائج حاسمة.. بينما تتوالى الأحاديث بين الأهالي، يبقى السؤال معلقًا: ما الذي حدث في هذا المنزل؟

 قصة "أسرة دلجا " رمزًا للغموض والحزن

txt

آخر تطورات واقعة أطفال دلجا، النيابة تأمر بدفن جثث الأشقاء الثلاثة عقب تشريحهم

txt

مفاجأة في قضية أطفال دلجا ضحايا المرض الغامض، استخراج 3 جثامين لهذا السبب


وتظل قصة "أسرة دلجا " رمزًا للغموض والحزن، تذكر الجميع بأن الحياة قد تأخذ منحى لا يُتوقع، وأن فقدان الأمل قد يكون أقسى من فقدان الأرواح.

بينما ينتظر الأهالي نتائج التحقيقات، يبقى الألم يتردد في الصمت الذي يحيط بهذا المنزل، حيث وُلدت الضحكات وماتت الأحلام. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دلجا قرية دلجا قرية دلجا في المنيا واقعة دلجا وفاة أطفال دلجا وفاة والده أطفال دلجا الأشقاء المنيا محافظة المنيا محافظ المنيا اللواء عماد كدواني محافظ المنيا اخبار محافظة المنيا اخبار المنيا المنيا اليوم اخبار المنيا اليوم حوادث حوادث المنيا الاجهزة الامنية في المنيا اخبار حوادث المنيا حوادث المنيا اليوم

مواد متعلقة

بعد وفاة أطفال دلجا الـ6 ووالدهم، كل ما تريد معرفته عن المبيد الحشري النادر "كلورفينبير"

الأسرة كلها ماتت، والد أطفال دلجا ضحايا المرض الغامض يلحق بأبنائه الـ 6

جريمة مأساوية تهز أبو هلال في المنيا، قصة شاب قتل والده في لحظة جنون

وفاة وإصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي بصحراوي المنيا

آخر تطورات واقعة أطفال دلجا، النيابة تأمر بدفن جثث الأشقاء الثلاثة عقب تشريحهم

استقرار الحالة الصحية لأطفال ديرمواس الـ5 بواقعة التسمم بمبيد حشري

تناولوا مبيد حشري، إصابة 5 أطفال من أسرة واحدة بتسمم في المنيا

مصرع شاب تناول قرص الغلة السام بالمنيا

الأكثر قراءة

بعد وفاة أطفال دلجا الـ6 ووالدهم، كل ما تريد معرفته عن المبيد الحشري النادر "كلورفينبير"

الأسرة كلها ماتت، والد أطفال دلجا ضحايا المرض الغامض يلحق بأبنائه الـ 6

أقوى رسالة من السيسي عن قلق المصريين من أزمة السكن وقانون الإيجار القديم (فيديو)

"سكاكين بتقطعني"، المذيع إبراهيم الكرداني يعلن إصابته بهذا المرض

13 قرارا جمهوريا مهما وتكليفات حاسمة للحكومة ورسائل طمئنة من السيسي للمصريين

بعد وفاة الأب، النيابة تقرر استجواب الأطقم الطبية في واقعة أطفال دلجا

إذاعة جيش الاحتلال تزعم: تل أبيب تسمح بإسقاط المساعدات جوًا على غزة اعتبارًا من اليوم

بعد إصابة إبراهيم الكرداني بالحزام الناري، أعراض المرض وأسباب حدوثه

خدمات

المزيد

أسعار الأرز في الأسواق اليوم الجمعة 25-7-2025

سعر جرام الذهب صباح اليوم الجمعة، عيار 21 يصل لهذا المستوى

تراجع لأقل من 49.14 جنيه، سعر الدولار بالبنوك صباح اليوم الجمعة 25-7-2025

ارتفاع أسعار الحديد اليوم الخميس 24-7-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

ماركات سيارات نجوم الفن الشعبي والمهرجانات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم زيارة ضريح الحسين وعلاقتها بانفراجة كبيرة قريبا

الإفتاء: لا يجوز تسمية الحيوانات بأسماء الأشخاص لهذا السبب

تفسير حلم موت الزوج في المنام وعلاقته بحل الخلافات الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية