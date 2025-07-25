منزل بلا أرواح، ماذا حدث في بيت أطفال دلجا؟

في قرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس، جنوب محافظة المنيا، حيث يعلو صمت الحزن على أصوات الأطفال وضحكاتهم، ويقف منزل "ناصر محمد" فارغًا، يحمل في جدرانه ذكريات مؤلمة وحكايات محزنة.

وفاة والد أطفال دلجا في المنيا، فيتو

عائلة كانت تعيش في سعادة، لكن سرعان ما تحولت تلك السعادة إلى كابوس بعد أن رحل جميع أفرادها.

كان ناصر، الأب المحب، يعيش مع أبنائه الستة في بيت صغير يفيض بالحب، لكن في يوم من الأيام، تبدلت الأقدار بشكل مأساوي.

في 13 يوليو، بدأت الأعراض الغريبة تظهر على الأطفال، وتبعها دخولهم المستشفى، لكن الأمور ساءت بشكل لا يُصدق.

خلال أيام قليلة، فقدت الأسرة ستة من أفرادها، أطفال في عمر الزهور، وبينما كان الأب ناصر يُعاني من الألم والحسرة، عادت الأرواح إلى بارئها، وترك خلفه منزلًا مليئًا بالصمت.

توفي الأب أيضًا بعد أيام قليلة، ليصبح البيت خاليًا من كل من فيه، وكأن الحياة قد غادرت جدرانه.

مبيد حشري نادر سبب وفاة أطفال دلجا

مبيد حشري نادر كلورفينبير، فيتو



لم يكن هناك تفسير واضح لما حدث، الأطباء أشاروا إلى احتمال وجود مبيد حشري نادر يُدعى "كلورفينبير" كعامل محتمل، لكن التحقيقات لم تسفر عن نتائج حاسمة.. بينما تتوالى الأحاديث بين الأهالي، يبقى السؤال معلقًا: ما الذي حدث في هذا المنزل؟

قصة "أسرة دلجا " رمزًا للغموض والحزن



وتظل قصة "أسرة دلجا " رمزًا للغموض والحزن، تذكر الجميع بأن الحياة قد تأخذ منحى لا يُتوقع، وأن فقدان الأمل قد يكون أقسى من فقدان الأرواح.

بينما ينتظر الأهالي نتائج التحقيقات، يبقى الألم يتردد في الصمت الذي يحيط بهذا المنزل، حيث وُلدت الضحكات وماتت الأحلام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.