السبت 26 يوليو 2025
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إخلاء سبيل زوجة والد الأطفال الـ 6 المتوفين في دلجا

إخلاء سبيل زوجة الأطفال
إخلاء سبيل زوجة الأطفال الستة المتوفيين بدلجا بالمنيا

 كشف مصدر أن النيابة العامة بالمنيا قررت إخلاء سبيل زوجة والد الأطفال الستة المتوفين بقرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس بمحافظة المنيا، في ظروف غامضة خلال الساعات القليلة الماضية.

إخلاء سبيل زوجة الأطفال الستة المتوفين بدلجا بالمنيا

 وجاء قرار النيابة في إخلاء سبيل زوجة الأب بعد الاستماع إلى أقوالها خلال الساعات القليلة الماضية في محاولة من قبل جهات التحقيق في الوصول إلى أسباب ملابسات الواقعة.

قرية دلجا


وشيع أهالي قرية دلجا التابعة إداريا لمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، مساء أمس، جثمان والد الأطفال الستة المتوفين بقرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس بمحافظة المنيا في ظروف غامضة.

وقد سادت حالة من الحزن على نفوس  أهالي دلجا خلال مراسم تشييع الجثمان في مقابر العائلة في القرية.

ولفظ ناصر محمد على والد الأطفال الستة المتوفين بقرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس بمحافظة المنيا، أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى أسيوط الجامعي.

وتم نقل الأب قبل نحو أسبوع إلى مستشفى أسيوط الجامعي، بعد أن ظهرت عليه أعراض المرض الذي تسبب في وفاة أطفاله، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة منذ قليل ليلحق بهم.

 

واقعة أطفال دلجا الأشقاء المتوفين 

وكانت الأجهزة الأمنية، قد تلقت بلاغًا من غرفة عمليات النجدة حول وفاة وإصابة ستة أشقاء في إحدى قرى ديرمواس، وعقب البلاغ انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تبين وفاة كل من "ريم ناصر" (10 سنوات)، و"عمر ناصر" (7 سنوات)،  محمد ناصر" (11 سنة)، ولحق بهم كل من "أحمد ناصر" (5 سنوات) و"رحمة ناصر" 12 عاما وفرحة ناصر (14 عاما) وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للبدء في التحقيقات

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