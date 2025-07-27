إيلي كوهين: لا حصانة لأي قائد من حماس في غزة أو أي مكان آخر في العالم

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن وزير الطاقة إيلي كوهين: أنه لا حصانة لأي قائد من حماس في غزة أو أي مكان آخر في العالم.

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، بصدور حكم بسجن 3 من جنود لواء ناحال بسبب رفضهم الدخول للقتال في قطاع غزة.

نقص في عدد قوات الاحتلال بعد مقتل وجرح نحو 10 آلاف جندي

أفادت القناة 12 العبرية، في وقت سابق من الشهر الجاري، بأن قوات النخبة في جيش الاحتلال تقوم بمهام وحدات المشاة، بسبب النقص في عدد القوات بعد مقتل وجرح نحو 10 آلاف جندي.

وقالت القناة 12 العبرية: "جنود في وحدات النخبة مثل الكوماندوز وماجلان أوكلت لهم مهام قوات المشاة.. الجنود بالوحدات يقولون إن القيادة تكلفهم بمهام لا تتوافق مع تدريباتهم".

نشاطات عسكرية تستغرق 12 ساعة متواصلة

وتابعت القناة 12 العبرية: "الجنود يشتكون من تكليفهم بنشاطات عسكرية تستغرق أحيانا 12 ساعة متواصلة".

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