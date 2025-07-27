وصفوها بمنطقة الموت، خبراء موارد مائية يكشفون سر ظهور بحيرة البهنسا فجأة بالمنيا

ظهور بحيرة البهنسا، كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن سر بحيرة البهنسا بالمنيا، التي ظهرت في قلب الصحراء، فجأة، وتتسع كل يوم عن الآخر، والتي شغلت تفكير العديد من المصريين.

سر ظهور بحيرة البهنسا فجأة في صحراء المنيا

وأكد الدكتور عباس شراقي أن بحيرة البهنسا نشأت بعد استغلال المحاجر الرملية، وقال ان مصر عامرة بالأودية الصالحة للزراعة على جانبي وادي النيل وساحل البحر الأحمر وبمياه جوفية أو من النيل، وبمواردها الطبيعية المعدنية.

ظهور بحيرة البهنسا في قلب صحراء المنيا، فيتو



وقال الدكتور عباس شراقي عن تكوين بحيرة البهنسا، التي ظهرت في صحراء المنيا: "حقيقة بحيرة الموت ببهنسا، بنى مزار، المنيا.. توجد مجموعة بحيرات صغيرة بمحافظة المنيا، غرب النيل وشرق وغرب الطريق الصحراوى الجيزة - الاقصر، بالقرب من حافة هضبة الصحراء الغربية، كما توجد بحيرة أخرى شرق وادى النيل وعلى طريق الشيخ فضل- رأس غارب بقطر حوالى ٦٠٠ متر، ومصدر مياه الزراعة آبار مياه جوفية من خزان الحجر الجيرى غرب النيل"

وأوضح الدكتور عباس شراقي أنه "بالنسبة للبهنسا دار حوار علمي مع العالم الجليل الدكتور حسن حلمي أستاذ المعادن بكلية العلوم جامعة المنيا حول هذا الموضوع وهو من أبناء المنيا وله نشاط زراعى بالمنطقة، وأكد نشأة هذه البحيرات والمنخفض بعد استغلال المحاجر الرملية، ووصلنا إلى أن النشاط الزراعى فى المناطق الجديدة يحتاج إلى تخطيط ورعاية ومساندة من الجهات المختصة للمزارعين المكافحين من أجل إعمار الصحراء المصرية وزيادة الانتاج الزراعى".

وأكد الدكتور عباس شراقي أن "مصر عامرة بالأودية الصالحة للزراعة على جانبي وادي النيل وساحل البحر الأحمر وبمياه جوفية أو من النيل، وبمواردها الطبيعية المعدنية وأبنائها المخلصين".

أطلقوا على بحيرة البهنسا "بحيرة الموت"

جدير بالذكر أنه مؤخرًا انتشرت شائعات عديدة حول بحيرة البهنسا بمحافظة المنيا، والتي وصفت بأنها "بحيرة الموت"، حيث أكد الخبراء أن هناك مجموعات من البحيرات الصغيرة أنشأت بسبب مياه الري الجوفية، الناجمة عن استخدام آبار المياه في الزراعة، وليس لها أي خواص أو مخاطر غير مألوفة.

إتساع بحيرة البهنسا مع مرور الوقت وإطلاق اسم بحيرة الموت عليها، فيتو



وأشار الخبراء إلى أن أصل هذه البحيرات يرجع إلى نشاط محاجر رملية قديمة، ثم قامت بعض الأسر والمزارعين باستغلال الأرض فيها للزراعة بعد امتلائها جزئيًا بالمياه.

وأكدوا أنه لا يوجد أي دليل علمي أو رسمي يشير إلى كونها بحيرات "موت" أو أن بها مواد سامة أو خطورة غير طبيعية.

كما أوضح الدكتور حسن حلمي، أستاذ المعادن بجامعة المنيا، "أن البحيرات من صنع النشاط البشري وأن المناطق المحيطة تحتاج فقط إلى تخطيط ودعم زراعي، ولا يوجد ما يقلق فيما يخص تسمية "بحيرة الموت".

وأضاف "أن مصر تمتلك فرصًا ضخمة للتوسع الزراعي في مناطق الصحراء بفضل وفرة المياه الجوفية والموارد الطبيعية، ونجاح الزراعة هناك يتوقف فقط على الدعم والتنظيم".

بحيرة البهنسا بالمنيا، فيتو



وأكد العديد من خبراء الجيولوجيا والزراعة أن "مصطلح "بحيرة الموت" غير دقيق ومبالغ فيه، وأن هذه بحيرات عادية ظهرت نتيجة أنشطة زراعية ومحاجر رملية قديمة، وتحتاج فقط إلى رعاية وتخطيط لضمان الاستفادة منها وعدم تعرض أي شخص للخطورة نتيجة الإهمال".

وأشاروا إلى أنه "لا توجد مخاوف بيئية خطيرة مثبتة علميًا في المنطقة، بل هي فرصة جديدة لزراعة وإعمار الصحراء المصرية".



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