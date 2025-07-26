وزير الخارجية التركي: أردوغان يرغب في التوسط بالمفاوضات بين بوتين وزيلينسكي

قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم السبت، أن هناك مفاوضات جارية حول شروط وتوقيت الاجتماع المحتمل بين بوتين وزيلينسكي.

وأشار وزير الخارجية التركي إلى رغبة أردوغان في التوسط لعقد اجتماع بين بوتين زيلينسكي وترامب بشكل عاجل.

كما أشار أيضا إلى أن ترامب أعرب عن رغبته في المشاركة بالاجتماع المحتمل بين بوتين وزيلينسكي إذا أفضى إلى وقف لإطلاق النار.

يذكر أنه قبل وقت سابق أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن جولة مفاوضات جديدة مع روسيا ستعقد الأربعاء المقبل في تركيا.

وعقد الطرفان اجتماعين في إسطنبول، تمخض عنهما تبادل أسرى، كما استلمت أوكرانيا بموجبه من القوات المسلحة الروسية جثث آلاف العسكريين القتلى. وتبادلت موسكو وكييف مشاريع مذكرات لتسوية النزاع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.