السبت 26 يوليو 2025
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خارج الحدود

وزير الخارجية التركي: أردوغان يرغب في التوسط بالمفاوضات بين بوتين وزيلينسكي

فيدان، فيتو
فيدان، فيتو

قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم السبت، أن هناك مفاوضات جارية حول شروط وتوقيت الاجتماع المحتمل بين بوتين وزيلينسكي.

وأشار وزير الخارجية التركي إلى رغبة  أردوغان في التوسط لعقد اجتماع بين بوتين زيلينسكي وترامب بشكل عاجل.

كما أشار أيضا إلى  أن ترامب أعرب عن رغبته في المشاركة بالاجتماع المحتمل بين بوتين وزيلينسكي إذا أفضى إلى وقف لإطلاق النار.

 

يذكر أنه قبل وقت سابق أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن جولة مفاوضات جديدة مع روسيا ستعقد الأربعاء المقبل في تركيا.

وعقد الطرفان اجتماعين في إسطنبول، تمخض عنهما تبادل أسرى، كما استلمت أوكرانيا بموجبه من القوات المسلحة الروسية جثث آلاف العسكريين القتلى. وتبادلت موسكو وكييف مشاريع مذكرات لتسوية النزاع.

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