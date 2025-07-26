أحمد عابدين: معسكر تونس حقق أهدافه وفخور باللعب للأهلي

قال أحمد عابدين، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن معسكر الإعداد الخارجي في تونس حقق الأهداف المطلوبة بعد التدريبات القوية والمباريات الودية التي خاضها الفريق، وهو ما ساعد على تنفيذ الأهداف التي حددها الجهاز الفني على كافة المستويات.

وتحدث عابدين للموقع الرسمي للنادي ومنصاته الرسمية عن المكاسب العديدة لفترة الإعداد، والتي شهدت العديد من التحديات، مؤكدًا رغبة اللاعبين في المنافسة بقوة من أجل الفوز بكل البطولات وإسعاد الجماهير.

وأوضح: «وصلنا لمرحلة كبيرة من الجاهزية فيما يتعلق بالنواحي البدنية والفنية، وخضنا مباراتين وديتين، وظهر الجميع بصورة مبشرة، قبل انطلاق الموسم المقبل الذي نأمل خلاله في تقديم أفضل ما يمكن من أجل الجماهير، وعلى الصعيد الشخصي أشعر بمسئولية كبيرة تجاه ثقة الجهاز الفني».

وأضاف: «تواجدي في المعسكر منحني دوافع جديدة لبذل أقصى جهد بالفترة القادمة.. وفخور للغاية باللعب في النادي الأهلي، وتطلعاتي كبيرة لكي أقدم كل ما يمكن.. الحمد لله شاركت في أول مباراة أمام الملعب التونسي وسعيد بالأداء الذي قدمته وحققنا الفوز برباعية، ووجدت مساندة من جانب الجميع منذ اليوم الأول، وهو ما منحني المزيد من الثقة».

وأكمل: «الفريق متجانس للغاية، والجميع على قلب رجل واحد، ويضم لاعبين أصحاب خبرات كبيرة، يقدمون لي النصائح باستمرار، وأشكرهم على هذه الروح التي تعد سمة متفردة من سمات لاعبي الأهلي».

وأضاف أن خط دفاع الفريق يضم لاعبين كبارًا يملكون خبرات عريضة، وهو أمر إيجابي للغاية، ويمنح الجهاز الفني خيارات عديدة ومساحة كافية لاختيار اللاعب المناسب وفقًا لظروف كل مباراة، والفريق يمتلك ميزة قد لا تتواجد في فرق أخرى وهي أن الكل يساند من يشارك بشكل عام».

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