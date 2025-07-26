السبت 26 يوليو 2025
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خارج الحدود

رئيس الوزراء البريطاني: ما يجري في قطاع غزة كارثة إنسانية يجب أن تنتهي الآن

رئيس الوزراء البريطاني،
رئيس الوزراء البريطاني، فيتو

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في مقال بصحيفة ديلي ميرور:حرمان الأطفال والرضع من المساعدات في غزة أمر غير مبرر بتاتا.


رئيس الوزراء البريطاني: ما يجري في قطاع غزة كارثة إنسانية يجب أن تنتهي 
 

واضاف كير ستارمر، أن الشعب البريطاني مستاء مما يحدث في قطاع غزة وصور الجوع واليأس في غزة مروعة للغاية.
 

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وتابع: التصعيد العسكري الإسرائيلي غير المتناسب في غزة ليس مبررا وما يجري في قطاع غزة كارثة إنسانية يجب أن تنتهي الآن.
 

واستطرد: سماح إسرائيل للدول بإسقاط المساعدات على غزة جوا متأخر جدا وسنبذل كل ما في وسعنا لإدخال المساعدات لغزة عبر الجو.

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رئيس الوزراء البريطاني غزة إسرائيل

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