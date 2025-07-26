حكومة غزة: مقتلة جماعية مرتقبة بحق 100 ألف طفل خلال أيام

قال المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، في بيان صادر عنه اليوم السبت إن مقتلة جماعية مرتقبة بحق 100 ألف طفل خلال أيام إن لم يتم إدخال حليب الأطفال فورا.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وأضاف المكتب الإعلامي بغزة: إن المستشفيات سجلت الأيام الأخيرة ارتفاعا يوميا بمئات حالات سوء التغذية المهدد للحياة.

وتابع: نطالب بفتح معابر القطاع فورا ودون أي شروط وكسر الحصار الإجرامي بالكامل ونطالب بتحرك دولي عاجل لوقف هذه المقتلة الجماعية البطيئة في القطاع.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم السبت، بأن 25 فلسطينيا استشهدوا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم بينهم 13 من طالبي المساعدات.

وبالأمس الجمعة استشهد ما لا يقل عن 15 فلسطينيًا في رفح جنوب قطاع غزة خلال انتظار المساعدات، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وقبل وقت سابق أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد وفيات المجاعة وسوء التغذية إلى 122 بينهم 83 طفلا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.