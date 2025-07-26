السبت 26 يوليو 2025
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خارج الحدود

رئيسة وزراء إيطاليا: أؤيد بشدة قيام دولة فلسطين

رئيسة وزراء إيطاليا
رئيسة وزراء إيطاليا

 قالت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، خلال مقابلة مع صحيفة لا ريبوبليكا، إنها تؤيد بشدة قيام دولة فلسطينية، لكنها أوضحت أنها لا تؤيد الاعتراف بتلك الدولة قبل إقامتها.

 

ألمانيا تكشف موقفها من الاعتراف بالدولة الفلسطينية 

 وبالأمس الجمعة، أعلنت الحكومة الألمانية في بيان صادر عنها، أن برلين لا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية على المدى القريب. 

وقالت الحكومة الألمانية في بيانها: إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية لن يكون إلا إحدى الخطوات الأخيرة في حلِّ الدولتين. 

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مصر ترحب بالبيان الصادر عن 25 دولة حول الوضع بالأراضي الفلسطينية المحتلة

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125 نائبا في البرلمان البريطاني يطالبون ستارمر بالاعتراف بدولة فلسطين

وفي السياق ذاته قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر،: إن التصعيد العسكري الإسرائيلي غير المتناسب في غزة لا يمكن الدفاع عنه.

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني، أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يجب أن يكون جزءا من خطة أوسع لحل الدولتين.

وأصدرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا بيانا مشتركا أمس  الجمعة جاء فيه: “حان الوقت لإنهاء الحرب في غزة والكارثة الإنسانية التي نشهدها في غزة يجب أن تتوقف الآن”.

 

بيان بريطاني فرنسي ألماني: حان الوقت لإنهاء الحرب في غزة

وأضافت الدول الثلاث في البيان المشترك: نعارض بشدة الجهود الرامية إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة وعلى إسرائيل الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.

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إيطاليا دولة فلسطينية برلين

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