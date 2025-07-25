125 نائبا في البرلمان البريطاني يطالبون ستارمر بالاعتراف بدولة فلسطين

وقع 125 عضوًا في البرلمان البريطاني على رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء كير ستارمر، دعوه فيها إلى الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، في خطوة تعكس تزايد الضغط السياسي داخل المملكة المتحدة لدعم الحقوق الفلسطينية.

بريطانيا تبلغ إسرائيل رفضها آلية توزيع المساعدات في غزة

أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أن بلاده أبلغت الحكومة الإسرائيلية رفضها لآلية توزيع المساعدات الإنسانية الحالية في قطاع غزة، مشددا على ضرورة تعديل هذه الآلية لضمان وصول الإغاثة إلى مستحقيها.

وأضاف لامي أن بريطانيا ستشارك في مؤتمر نيويورك بشأن القضية الفلسطينية، والمقرر عقده الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن لندن تنسق جهودها في هذا الملف مع كل من فرنسا والمملكة العربية السعودية.

رئيس وزراء كندا ينتفض ويوجه رسائل صارمة لإسرائيل وحماس

نددت كندا اليوم الجمعة بتقاعس الحكومة الإسرائيلية عن منع الكارثة الإنسانية في غزة.

واتهم رئيس الوزراء مارك كارني إسرائيل بـ انتهاك القانون الدولي بمنعها وصول المساعدات الممولة من كندا إلى المدنيين في القطاع الفلسطيني الذي مزقته الحرب.

وكتب كارني على تطبيق إكس: «تدعو كندا جميع الأطراف إلى التفاوض على وقف فوري لإطلاق النار بحسن نية. ونكرر دعواتنا لحماس بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين، وللحكومة الإسرائيلية باحترام سلامة أراضي الضفة الغربية وغزة».

وقال إن كندا ستبذل جهودها في جميع المحافل مثل مؤتمر الأمم المتحدة بشأن حل الدولتين في نيويورك الأسبوع المقبل مشددا على أن بلاده تدعم حل الدولتين.

ضغوط دولية متصاعدة

وتصاعدت خلال الأيام الماضية حدة الهجوم على إسرائيل من كافة الأطراف الدولية عدا الحليف الأمريكي، بعد أن فضحت مشاهد موت الأطفال جراء “حرب التجويع” في غزة كافة مزاعم وأكاذيب إسرائيل حول محاربتها للإرهاب في القطاع، خاصة أن معظم ضحايا الحرب الوحشية الإسرائيلية هم من الأطفال والنساء.

ويعقد في نيويورك الأسبوع المقبل المؤتمر الدولي الأممي حول حل الدولتين تحت إشراف المملكة العربية السعودية وفرنسا، وهو المؤتمر الذي كان من المفترض أن يُعقد الشهر الماضي، لكنه تأجل بسبب اندلاع حرب الـ12 يوما بين إسرائيل وإيران.

وترفض إسرائيل المؤتمر، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الدول المشاركة أو الدول التي ستعترف بفلسطين.

فرنسا تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية

وأعلن الرئيس إيمانويل ماكرون أمس الخميس أن فرنسا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر في الجمعية العامة للأمم المتحدة، معبرا عن أمله في أن يُسهم ذلك في إحلال السلام في الشرق الأوسط.

تأييد دولي

وتوالت بيانات التأييد للخطوة الفرنسية التي من المتوقع أن تشجع دولًا أخرى على الاعتراف بالحقوق الفلسطينية المشروعة.

حيث رحبت المملكة العربية السعودية بالقرار الفرنسي وأشادت بهذا القرار التاريخي الذي يؤكد توافق المجتمع الدولي على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، مشددةً على أهمية مواصلة اتخاذ الدول للخطوات التي تسهم في إنفاذ القرارات الدولية وتعزز الالتزام بالقانون الدولي.

وجددت المملكة دعوتها لبقية الدول التي لم تعترف بعد، لاتخاذ مثل هذه الخطوات الإيجابية والمواقف الجادة الداعمة للسلام وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.

كما رحّب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز منتصف ليلة الخميس بإعلان فرنسا أنها ستنضم إلى إسبانيا في الاعتراف بدولة فلسطين، قائلا إن هذه الخطوة من شأنها أن «تحمي» حلّ قيام دولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب.

وجاء في منشور على منصة إكس لسانشيز الذي يُعتبر معارضا بشدة للحرب الإسرائيلية الوحشية في غزة «معا، يتعيّن علينا حماية ما يحاول (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتانياهو تدميره. حلّ الدولتين هو الحل الوحيد».

كما أعلن الأردن تأييده عزم الجمهورية الفرنسية الاعتراف رسميًّا بالدولة الفلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، معتبر أنها «خطوة في الاتجاه الصحيح المفضي إلى تجسيد حل الدولتين وإنهاء الاحتلال».

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة تثمين المملكة لقرار الرئيس الفرنسي، باعتباره خطوة هامة للتصدي لمساعي إنكار حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة وذات السيادة على ترابه الوطني.

غضب في إسرائيل

وفجّر إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزم بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية موجة من التصريحات الغاضبة من حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضًا للقرار الفرنسي.

نتنياهو: جائزة للإرهاب

وقال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في تصريحات موجهة لماكرون إن «هذه جائزة للإرهاب، الفلسطينيون لا يريدون دولة إلى جانب إسرائيل، بل دولة بديلة لإسرائيل»، مضيفا أن إسرائيل تدين بشدة قرار ماكرون بالاعتراف بدولة فلسطينية بعد ما حدث في السابع من أكتوبر.

كاتس: استسلام للإرهاب

وقال وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس إن إعلان ماكرون عن نيّته الاعتراف بدولة فلسطينية هو «عار واستسلام للإرهاب»، ومنح جائزة ودعم معنوي لحماس.

وأضاف أنه بدلًا من الوقوف إلى جانب إسرائيل «في هذا الامتحان»، يعمل رئيس فرنسا على إضعافها.

سموتريتش: سنضم الضفة

أما وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، فقال إن قرار الرئيس ماكرون يمنحنا سببًا لتطبيق السيادة الإسرائيلية أخيرًا على أراضي «الوطن» في الضفة الغربية، وهذا سيكون «ردّنا الصهيوني الملائم على محاولات الفرض الأحادي من قبل ماكرون وشركائه».

أمريكا: قرار متهور

أكد وزير الخارجية في الولايات المتحدة، ماركو روبيو، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة ترفض بشدة خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للاعتراف بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال روبيو في منشور عبر منصة "إكس": "الولايات المتحدة تعارض بشدة خطة ماكرون للاعتراف بدولة فلسطينية في الأمم المتحدة".

وأضاف: "هذا القرار المتهور لا يخدم سوى دعاية حماس ويُعيق السلام. إنه صفعة على وجه ضحايا السابع من أكتوبر".

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