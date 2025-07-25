الخارجية القطرية: القاهرة والدوحة تواصلان جهود الوساطة بشأن وقف الحرب في غزة

قالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة: إن قطر ومصر تواصلان جهد الوساطة الحثيث للتوصل إلى اتفاق يضع حدا للحرب بغزة.

قطر ومصر تواصلان جهود الوساطة بشأن غزة

وأضافت الخارجية القطرية، أن جهود الوساطة تتواصل من أجل التوصل لاتفاق يضمن حماية المدنيين وتبادل المحتجزين والأسرى.



وتابعت: نشير إلى إحراز بعض التقدم في جولة المفاوضات المكثفة الأخيرة بشأن غزة التي استمرت 3 أسابيع وتعليق المفاوضات لعقد مشاورات قبل استئناف الحوار مجددا يعد أمرا طبيعيا في سياق مفاوضات معقدة.



وجاء في البيان تدعو قطر ومصر لعدم الانسياق وراء تسريبات إعلامية للتقليل من الجهود والتأثير على التفاوض.

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