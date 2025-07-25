الجمعة 25 يوليو 2025
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خارج الحدود

بيان بريطاني فرنسي ألماني: حان الوقت لإنهاء الحرب في غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أصدرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا بيانا مشتركا اليوم الجمعة جاء فيه: “حان الوقت لإنهاء الحرب في غزة والكارثة الإنسانية التي نشهدها في غزة يجب أن تتوقف الآن”.

بيان بريطاني فرنسي ألماني: حان الوقت لإنهاء الحرب في غزة

وأضافت الدول الثلاث في البيان المشترك: نعارض بشدة الجهود الرامية إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة وعلى إسرائيل الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.

ودعت الدول الثلاث في البيان إسرائيل للسماح فورا للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بالقيام بعملها بغزة.

وتابعت: مستعدون لاتخاذ مزيد من الإجراءات لدعم وقف فوري لإطلاق النار في غزة وملتزمون بالعمل لوضع خطة محددة وذات مصداقية للمرحلة التالية في غزة.

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غزة بريطانيا فرنسا إسرائيل

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