جوتيريش: ما يحدث في غزة أزمة أخلاقية تتحدى الضمير العالمي وموظفونا يتضورون جوعا

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش، اليوم السبت، إن موظفين تابعين للمنظمة الدولية يتضورون جوعًا في قطاع غزة، وسط كارثة إنسانية ومجاعة غير مسبوقة.

وأضاف جوتيريش، في بيان له، عبر حسابه بمنصة "إكس" أن "ما يحدث في غزة اليوم ليس مجرد أزمة إنسانية بل أزمة أخلاقية تتحدى الضمير العالمي".



وشدد الأمين العام على أن "الأمم المتحدة سترفع الصوت عند كل فرصة لكن الكلمات لا تطعم الأطفال الجائعين"، على حد تعبيره.

وأكد أن "الأمم المتحدة على أهبة الاستعداد للاستفادة القصوى من وقف إطلاق النار لتوسيع نطاق العمليات الإنسانية بشكل كبير".



بالتوازي مع ذلك، قالت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن 350 موظفًا يعملون لدى اللجنة الدولية في غزة، حالهم كحال أهل القطاع، يعانون الأمرّين في سبيل الحصول على كفايتهم من الغذاء والمياه النظيفة.

وأضافت ميريانا سبولياريتش، في تصريح ضمن بيان أصدرته اللجنة الدولية، أن أطفال غزة يموتون بسبب شح الغذاء والعائلات تفر مرارًا بحثًا عن أمان غير موجود.



ولفتت إلى حجم المعاناة في غزة والتجريد من الكرامة تجاوز كل معايير قانونية وأخلاقية، مؤكدة أن كل دقيقة تمر دون التوصل لوقف إطلاق نار تعني إزهاق أرواح مزيد من المدنيين.

واعتبرت أن كل تردد سياسي، وكل محاولة لتبرير الفظائع التي تُرتكب على مرأى ومسمع من العالم سترسّخ في ضمير العالم صورة الفشل الجماعي في الحفاظ على أدنى قدر من الإنسانية في خضم الحرب.

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