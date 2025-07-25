شؤون العشائر بقطاع غزة تعلن رفضها إنزال المساعدات من الجو

أعلنت الهيئة العليا لشؤون العشائر في قطاع غزة، رفضها بشكل قاطع طريقة إنزال المساعدات من الجو، لما تنطوي عليه من مخاطر جسيمة على حياة المدنيين.

وتابعت: يكفينا ما ينزل علينا من السماء من قنابل ومتفجرات ولا نحتاج لمزيد من العبث بحياة أهلنا عبر مساعدات إعلامية لا تسمن ولا تغني من جوع.

وأضافت: هذه الطريقة لا تُلبي الحد الأدنى من احتياجات السكان في قطاع غزة، ولا تمثل حلًّا حقيقيًّا للأزمة.

وأوضحت أن هذه الطريقة تُستخدم في كثير من الأحيان كأداة دعائية استعراضية لتجميل صورة بعض الدول، دون أن تُحدث أثرًا ملموسًا على الأرض.

واختتمت: شعبنا ليس ساحة لتجارب أو عروض جوية، بل هو شعب عزيز يستحق الحياة الكريمة، وعلى العالم أن يتعامل معه بما يليق بكرامته وتضحياته.

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