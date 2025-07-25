الجمعة 25 يوليو 2025
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خارج الحدود

استشهاد 15 فلسطينيًا في رفح الفلسطينية خلال انتظار المساعدات

غزة، فيتو
غزة، فيتو

استشهد ما لا يقل عن 15 فلسطينيًا في رفح جنوب قطاع غزة خلال انتظار المساعدات مساء اليوم الجمعة، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.
 

وقبل وقت سابق من اليوم أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد وفيات المجاعة وسوء التغذية إلى 122 بينهم 83 طفلا.

صحة غزة تحذر من كارثة صحية وإنسانية غير مسبوقة في القطاع

وقالت وزارة الصحة في غزة في وقت سابق إن مجاعة كارثية ومجازر دامية قرب مراكز المساعدات تهدد حياة آلاف المواطنين في القطاع.

مجاعة فعلية تتجلى في النقص الحاد بالمواد الغذائية الأساسية

وأضافت صحة غزة: “القطاع يمر بحالة مجاعة فعلية تتجلى في النقص الحاد بالمواد الغذائية الأساسية وتفشي سوء التغذية الحاد.. طواقمنا رصدت ارتفاعا ملحوظا في معدلات الوفيات الناتجة عن الجوع وسوء التغذية. نحذر من كارثة صحية وإنسانية غير مسبوقة إذا استمر هذا الصمت الدولي”.

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