أخبار الاقتصاد اليوم، استقرار أسعار الذهب بالصاغة بختام التعاملات، 349.3 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال أسبوع

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

اسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب بالسوق المحلية بتداولات اليوم الجمعة 25 يوليو 2025، بجميع العيارات، وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل الصاغة.

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سعر جرام الذهب اليوم بمختلف الأعيرة

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5325 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4660 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، نحو 3994 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 37280 جنيها.

حركة البيع والشراء على الذهب

وشهدت أسعار الذهب خلال حركة التعاملات بالفترة السابقة حالة من التضارب والاختلاف في الأسعار بين ما يتم تداوله على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي وما تعلنه الجهات الرسمية أو المتاجر المعتمدة.

التوترات الجيوسياسية تبقي الذهب تحت المجهر

الذهب عالميًّا ما زال يعيش على واقع التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، بدءًا من أزمة روسيا وأوكرانيا مرورًا بانهيار وقف إطلاق النار في غزة، وانتهاءً بالتصريحات المفاجئة من الرئيس الأمريكي بشأن الرسوم الجمركية، التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرًا، مما زاد من حالة التذبذب في الأسواق العالمي.

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4 عوامل رئيسية تتحكم بسعر الذهب فى مصر

السعر العالمي للمعدن الأصفر: ارتفاعه أو انخفاضه يرتبط بالدولار الأمريكي الذي يتأثر هو الآخر بمعدلات الفائدة الأمريكية والسياسات المالية العالمية.

سعر صرف الجنيه مقابل الدولار: أي تحرك في سعر الصرف ينعكس مباشرة على تكلفة استيراد الذهب.

العرض والطلب المحلي: مع اقتراب مواسم الزفاف والأعياد، يزداد الطلب، مما يرفع الأسعار.

القرارات الاقتصادية: مثل خفض الفائدة أو فرض ضرائب على المدخرات.

الاستثمار في الذهب

يعد الاستثمار في الذهب من أهم الأدوات المالية الآمنة، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، كما ان الذهب يحافظ على قيمته على المدى الطويل، ويُعتبر ملاذًا آمنًا وقت الأزمات فى كل انحاء العالم، حيث زاد الإقبال على شراء الذهب كوسيلة لحفظ المدخرات، خصوصًا بعد تقلب أسعار صرف الجنيه وارتفاع الأسعار.

كما أنه يُعد خيارًا مناسبًا للمستثمرين الأفراد وصغار المدخرين، وتدعم الحكومة هذا التوجه من خلال مبادرات مثل "الذهب المدخر" لتعزيز الثقافة الاستثمارية، حيث ان الاستثمار في الذهب لا يحقق فقط الأمان المالي، بل يساهم أيضًا في تنشيط السوق المحلية.

عجز ميزانية الصين يسجل رقما قياسيا جديدا في النصف الأول من 2025

قفز عجز ميزانية الصين إلى رقم قياسي جديد في النصف الأول من العام الجاري، ما يعكس تصاعد جهود الحكومة لتحفيز الطلب المحلي في ظل تراجع الصادرات إلى الولايات المتحدة بسبب الرسوم الجمركية التي يفرضها دونالد ترامب.

بلغ عجز الميزانية 5.25 تريليون يوان (733 مليار دولار) في الفترة من يناير إلى يونيو، وفقًا لحسابات "بلومبرج" استنادا إلى بيانات وزارة المالية الصينية الصادرة يوم الجمعة، بزيادة نسبتها 45% على أساس سنوي.

سرّعت السلطات الصينية وتيرة الحوافز المالية لدعم الاستثمارات في البنية التحتية وإنعاش الاستهلاك العائلي، في محاولة لتعزيز النمو الاقتصادي وسط تباطؤ سوق العقارات وتصاعد الضغوط الانكماشية.

تأثير الرسوم الجمركية على صادرات الصين

على الرغم من الهدنة التجارية الأخيرة، فإن الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة واصلت الانكماش، في ظل بقاء متوسط الرسوم الأمريكية على السلع الصينية أعلى بنحو 30 نقطة مئوية مقارنة بالعام الماضي.

ساهم الإنفاق الحكومي واستقرار الصادرات إلى أسواق أخرى غير الولايات المتحدة في دعم النمو الاقتصادي لدى الصين خلال النصف الأول من العام، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.3%، متجاوزًا الهدف الرسمي السنوي البالغ نحو 5%.

من المقرر أن يجتمع كبار القادة في الصين بنهاية الشهر الجاري لمناقشة السياسات الاقتصادية للفترة المتبقية من العام، بالتزامن مع استعداد المفاوضين الصينيين والأمريكيين لعقد جولة جديدة من المحادثات التجارية الأسبوع المقبل، والتي ستحدد نتائجها ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من التحفيز.

ارتفاع الإنفاق العام في الصين

وأظهرت بيانات وزارة المالية أن إجمالي الإنفاق الحكومي ارتفع 9% على أساس سنوي، إلى 18.8 تريليون يوان خلال النصف الأول من العام، يشمل هذا الرقم الإنفاق ضمن الموازنة العامة، التي تشمل بشكل رئيسي النفقات التشغيلية اليومية، بالإضافة إلى مصروفات موازنة صناديق الحكومة، والتي تعطى أولوية أكبر لمشاريع الاستثمار الرأسمالي.

تراجع الإيرادات العامة والضريبية

في المقابل، انخفض إجمالي الإيرادات في دفاتر الموازنة المالية الرئيسية للصين بنسبة 0.6% على أساس سنوي، ليصل إلى 13.5 تريليون يوان في النصف الأول من العام، في حين تراجعت الإيرادات الضريبية بنسبة 1.2%.

كما واصلت عائدات الحكومة من بيع الأراضي الانكماش، مسجّلة تراجعًا بنسبة 6.5% خلال النصف الأول من العام، في مؤشر على استمرار متاعب سوق العقارات.

349.3 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال أسبوع

بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال الأسبوع المنقضي نحو 349.3 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 8.330 مليون ورقة منفذة على 488 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 315.5 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 6.912 مليون ورقة منفذة على 547 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

واستحوذت الأسهم على 6.44 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصور، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات والأذون نحو 93.56 % خلال الأسبوع.

تعاملات نهاية الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الأربعاء، آخر جلسات الأسبوع، قبيل إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو، وربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.411 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 34125 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 42078 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 15328 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 10284 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 13888 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 3516 نقطة.

تداولات جلسة منتصف الأسبوع

وتباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات، الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع.

وخسر رأس المال السوقي 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.398 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 33803 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 41722 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 15183 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 10263 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 13846 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 3481 نقطة.

تعاملات جلسة الإثنين

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الإثنين وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.411 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 34129 نقطة، فيما هبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 42123 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 15330 نقطة.

فيما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 10253 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 13876 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 3512 نقطة.

تعاملات بداية الأسبوع

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد ارتفعت بختام تعاملات الأحد، أول جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.409 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 34071 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 42154 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 15304 نقاط.

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 10298 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 13937 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 3524 نقطة.

البنك المركزي الروسي يقرر خفض الفائدة 2% للمرة الثانية على التوالي

خفض بنك روسيا المركزي أسعار الفائدة اليوم الجمعة بنحو 200 نقطة أساس إلى 18%، وسط تباطؤ التضخم وتزايد الضغوط من المسئولين وقطاع الأعمال لإنقاذ الاقتصاد من الوقوع في براثن الركود.

المركزي الروسي يقرر خفض الفائدة

ويعد هذا التخفيض هو الثاني على التوالي والذي جاء متوافقًا مع توقعات المحللين، ويأتي في وقت تسعى السلطات لتحقيق توازن دقيق بين احتواء التضخم ومؤشرات متزايدة عن تردي الاقتصادي وسط استمرار الحرب في أوكرانيا.

وكان البنك قد خفض الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2022 في يونيو، حيث خفّض السعر القياسي من 21% إلى 20%. رغم ذلك، أبدى صانعو السياسة حينها حذرًا، محذرين من هشاشة مسار التباطؤ في التضخم، ما قد يستدعي التوقف عن التيسير أو حتى التراجع عنه مؤقتًا.

تباطؤ نمو أسعار المستهلكين

وأظهرت بيانات يونيو تباطؤ نمو أسعار المستهلكين ما يعكس تقدمًا مفاجئًا مقارنة بالتوقعات السابقة. فبينما توقّع البنك بلوغ ذروة التضخم في مايو، فإنها سُجلت فعليًا في مارس، وهبط المعدل إلى 9.4% في يونيو.

وأعلنت هيئة الإحصاء الفيدرالية الروسية، الأربعاء، أول تراجع أسبوعي في أسعار المستهلكين منذ سبتمبر 2024، ما قد يفتح الباب أمام مزيد من التيسير بعد شهور من الضغط بفعل كلفة الاقتراض المرتفعة.

وحذّر وزير الاقتصاد، مكسيم ريشيتنيكوف، الشهر الماضي، خلال ظهوره مع محافظ البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، من أن الاقتصاد على شفا ركود. ومنذ ذلك الحين، استمر ضعف النشاط الاقتصادي وتراجع الاستهلاك.

المحركات الرئيسية للتضخم

وفي ظل هذا التباطؤ، يبدو أن أحد المحركات الرئيسية للتضخم في السنوات الأخيرة، المتمثل في تكلفة العمالة، بدأ في التراجع، رغم استمرار البطالة عند أدنى مستوى تاريخي عند 2.2%، إذ تقلّص الطلب على العمالة، وتباطأ نمو الأجور.

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