أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع سعر الفراخ وتراجع الدولار بالبنوك.. البورصة تربح 2 مليار جنيه.. أسعار سيارات بيجو 408 موديل 2026

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

تراجع سعر صرف الدولار في المركزي المصري والبنوك المصرية

سعر الدولار في البنوك ، ترصد “فيتو” آخر تطورات سعر الدولار في البنك المركزي والبنوك الرئيسية، حيث تراجع سعر صرف الدولار بختام تعاملات اليوم الإثنين بنحو 12 قرشا ليسجل الآن نحو، 49.20 جنيها للشراء و49.30 جنيها للبيع ببنك مصر.

ويعد الدولار العملة المسيطرة على الاحتياطات النقدية في العالم، والأكثر استخدامًا في المعاملات الدولية، حتى إن دولًا عدة خارج الولايات المتحدة تتخذه كعملة رسمية لها، فيما تحتل “العملة الخضراء” في غيرها مكانة شعبية.

اقرأ التالي: بعد الانخفاض الأخير، آخر تطورات سعر الدولار في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

-49.17 جنيها للشراء.

-49.30 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر، فيتو

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

-49.20 جنيهًا للشراء.

-49.30 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول، فيتو

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول

-49.20 جنيهًا للشراء.

-49.30 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري، فيتو

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

-49.20 جنيهًا للشراء.

-49.30 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قطر، فيتو

سعر الدولار اليوم في بنك قطر

-49.20 جنيهًا للشراء.

-49.30 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي، فيتو

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

-49.20 جنيهًا للشراء.

-49.30 جنيهًا للبيع.

قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية

وسعر الدولار مؤشر اقتصادي مهم يعكس قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية الأكثر استخدامًا عالميًّا، حيث يتم تحديد السعر الرسمي للدولار في مصر من خلال البنك المركزي المصري بناءً على آليات العرض والطلب في السوق، مع الأخذ في الاعتبار السياسات الاقتصادية والمستجدات العالمي.



أسعار سيارات بيجو 408 موديل 2026 بعد تراجع شهر يوليو

سيارات بيجو، كشف الوكيل المحلي للعلامة التجارية لسيارات بيجو، عن تراجع أسعار سيارات بيجو 408 موديل 2026 وبلغت قيمة التراجع نحو 150 ألف جنيه، وذلك ينشط حركة البيع والشراء داخل السوق المحلي خلال موسم الصيف.

ونرصد في التقرير التالي أسعار سيارات بيجو بعد تراجع أسعارها داخل السوق المصري خلال شهر يوليو وهي:



وحصلت سيارات بيجو 408 موديل 2026 علي محرك سعة 1600 سي سي “تيربو”، ينتج قوة قدرها 215 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 300 نيتن /متر، متصل بناقل حركة ثماني السرعات.

ارتفاع أسعار الذهب بأكثر من 1% مع تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، بأكثر من 1% مع تراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية وسط حالة من الضبابية بشأن المحادثات التجارية قبل انتهاء المهلة التي منحتها الولايات المتحدة للدول لإبرام اتفاقات تجارة معها من أجل تفادي رسوم جمركية أعلى.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.2% ليسجّل 3390.79 دولارًا للأونصة، فيما صعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنحو 1.3% إلى 3402.40 دولارًا للأونصة.

تراجع مؤشر الدولار

وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى 0.4%، ما جعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وتراجعت عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوع.



وقال ديفيد ميجر، مدير قطاع التداول في المعادن لدى هاي ريدج فيوتشرز "اقتراب الموعد النهائي في أول أغسطس يلقي بحالة من الضبابية على السوق، وهو عامل داعم (للذهب) بالتأكيد".

وذكر دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي أن التكتل يدرس مجموعة أوسع من التدابير المضادة المحتملة ضد الولايات المتحدة مع تلاشي احتمالات التوصل إلى اتفاق تجاري مقبول مع واشنطن.

ويتابع المستثمرون عن كثب مجريات المفاوضات التجارية، قبيل الموعد النهائي الذي حدّده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأول من أغسطس، وسط استمرار تفاؤل وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي على معدلات الفائدة دون تغيير عند مستوى 2.0% في اجتماعه المرتقب هذا الأسبوع، وذلك بعد سلسلة من التخفيضات المتتالية.

وفي الأسبوع الماضي، صرّح كريستوفر والر، المسؤول في الفيدرالي الأمريكي، بأنه لا يزال يرى ضرورة لخفض معدلات الفائدة خلال الاجتماع المقبل للمجلس.

ويُعد الذهب ملاذًا آمنًا في أوقات الضبابية الاقتصادية، وغالبًا ما يحقق أداءً جيدا في بيئة تتسم بانخفاض معدلات الفائدة.

وتشير أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.آي إلى أن المتعاملون يتوقعون فرصة نسبتها 63% تقريبًا لخفض الفائدة الأمريكية في سبتمبر.

ويميل الذهب، الذي غالبا ما يُعتبر ملاذًا آمنًا في ظل حالة الضبابية الاقتصادية، إلى تحقيق أداء جيد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

ارتفاع كبير بالذرة المستوردة

أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق، شهدت أسواق الغلال والحبوب تباينًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف اليوم ومشتقاتها.

وجاء سعر الأعلاف والحبوب، التي تشمل سعر الذرة المستوردة، أسعار أعلاف الصويا، سعر الردة، سعر الجلوتوفيد، سعر الجلوتين، سعر كسب الصويا، كالآتي:

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، بلغ سعر ذرة أرجنتيني نحو 14500 جنيه للطن، بارتفاع 800 جنيه في الطن، ذرة برازيلي نحو 14500 جنيه للطن، بارتفاع 800 جنيه في الطن.

وبلغ سعر ذرة أوكراني خلال أحدث التعاملات اليوم نحو 14 ألف جنيه للطن، بارتفاع 800 جنيه في الطن، فيما بلغ سعر طن الذرة الأمريكي نحو 14 ألف جنيه، بارتفاع 700 جنيه في الطن، أما ذرة أرجنتيني «كورن فلاك» فسجل سعر 15400 جنيه للطن، بارتفاع 800 جنيه في الطن.

وعن أسعار الذرة الصفراء المحلية في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر شيكارة الذرة الصفراء نحو 866 جنيها، بارتفاع 32 جنيها عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار الذرة الصفراء من 350 جنيه إلى 1700 جنيه للشيكارة حسب الوزن والنوع.

أسعار الذرة البيضاء في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن أسعار الذرة البيضاء في الأسواق وفق رصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر طن الذرة البيضاء نحو 13972 جنيهًا، بانخفاض 472 جنيها في الطن، وتراوحت أسعار الذرة البيضاء بين 2000 جنيه و20 ألف جنيه حسب الوزن والنوع.

وعن أسعار أعلاف الصويا في الأسواق، بلغ سعر صويا 44% نحو 18400 جنيه للطن، بلغ سعر علف صويا 46% نحو 19400 جنيه للطن، كسب صويا مستورد نحو 19400 جنيه للطن.

أسعار الردة والجلوتين والجلوتوفيد في الأسواق

وفيما يخص أسعار الأعلاف الأخرى في الأسواق؛ بلغ سعر الردة نحو 12400 جنيه، بانخفاض 100 جنيه في الطن، وبلغ سعر جلوتوفيد محلي في الأسواق اليوم نحو 14 ألف جنيه للطن.

وبلغ سعر جلوتين محلي بلغ نحو 38500 جنيه للطن، بلغ سعر كسب عباد 36% نحو 16 ألف جنيه.





البورصة تربح 2 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الإثنين وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.411 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 34129 نقطة، فيما هبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 42123 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 15330 نقطة.

فيما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 10253 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 13876 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 3512 نقطة.

أسعار الزيت اليوم في الأسواق

أسعار الزيت اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الزيت تباينًا ملحوظًا، إذ استقر سعر طن زيت الأولين والصويا والذرة وعباد الشمس، بينما تباين سعر لتر الزيت في الأسواق؛ فما أسعار زجاجة الزيت اليوم؟

أسعار الزيت الخام في الأسواق

وتستعرض «فيتو» سعر الزيت الخام في الأسواق، وتشمل سعر زيت الصويا المنزوع، سعر زيت الصويا الخام، سعر زيت الصويا مكرر، سعر زيت عباد الشمس، سعر زيت الأولين، سعر زيت الذرة، في السطور الآتية:

سعر زيت الصويا في الأسواق، ويشمل زيوت الصويا الخام والمكرر والمنزوع؛ فجاء كالآتي:

بلغ سعر طن زيت صويا خام نحو 51 ألف جنيه.

بلغ سعر طن زيت صويا منزوع نحو 52 ألف جنيه.

بلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 56500 جنيه.

أسعار الزيت المكرر في الأسواق

وعن أسعار الزيوت الخام الأخرى الرئيسية في السوق المصرية، وتشمل الأولين والذرة وعباد الشمس؛ فهي كالآتي:

بلغ سعر طن زيت أولين مكرر نحو 62 ألف جنيه. بلغ سعر طن زيت ذرة مكرر نحو 60 ألف جنيه. بلغ سعر طن زيت عباد الشمس مكرر نحو 62 ألف جنيه.

وفيما يخص أسعار الزيت في المحال التجارية والأسواق، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور الآتية:

سعر زيت عباد الشمس بالأسواق

وفقًا للبوابة الحكومية، بلغ متوسط لتر زيت عباد الشمس نحو 89.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت عباد الشمس من 60 إلى 107 جنيهات للتر.

ارتفاع أسعار الفراخ اليوم الإثنين

سعر الفراخ اليوم، سجلت أسعار الفراخ ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق، اليوم الإثنين، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

وتستعرض «فيتو» سعر الفراخ البيضاء، اليوم الإثنين 21 يوليو 2025، وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك اليوم، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط السعر نحو 79.3 جنيه للكيلو، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 68 جنيهًا إلى 115 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الإثنين، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعرها نحو 117.3 جنيه للكيلو للمستهلك، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 90 جنيها إلى 145 جنيهًا للمستهلك.

وفيما يخص أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، بلغ سعر الفراخ البيضاء نحو 66 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 102 جنيه إلى 103 جنيه، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.