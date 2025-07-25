الجمعة 25 يوليو 2025
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اقتصاد

المركزي الروسي يخفض الروبل مع ترقب لقرار الفائدة اليوم

الروبل الروسي
الروبل الروسي

 قرر البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، خفض سعر صرف الروبل الرسمي أمام الدولار الأمريكي والعملات الرئيسية، وسط ترقب المستثمرين لمسار الفائدة.

 وتراجع سعر صرف الروبل أمام العملة الخضراء بواقع 41 كوبيكا إلى مستويات 78.8 روبل.

روسيا تقرر خفض الروبل أمام الدولار

كما نزل سعر العملة الروسية بمقدار 1.5 روبل مقابل اليورو الذي بلغ مستويات 93.3 روبل، فيما انخفض سعر صرف الروبل الروسي أمام اليوان الصيني بواقع 11 كوبيكا ليبلغ مستويات 11 روبلا.

الروبل الروسي
الروبل الروسي


أسعار الفائدة في روسيا

من المقرر أن يعقد المركزي الروسي، اليوم اجتماعا، لتحديد أسعار الفائدة، حيث خفض البنك، الشهر الماضي، سعر الفائدة الرئيس إلى 20%، في تراجع طفيف عن مستواه السابق البالغ 21%، الذي كان الأعلى منذ عقدين.

وأكد البنك أنه بدأ يستعيد السيطرة على موجة التضخم المتسارعة التي استمرت لأشهر، موضحا أن الضغوط التضخمية الحالية تواصل التراجع، وأن الاقتصاد الروسي يعود تدريجيًا إلى وتيرة نمو متوازنة.

النمو الاقتصادي في روسيا 

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن الاقتصاد الروسي شهد نموًا خلال السنوات القليلة الماضية رغم البيئة الخارجية الصعبة، مُشيرًا إلى أن قطاعي النفط والغاز لم يعد لهما مساهمة محددة في هذا النمو.

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وقال بوتين، في كلمة له أمام منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي في نسخته الثامنة والعشرين، الشهر الماضي، إن فكرة اعتماد الاقتصاد الروسي على السلع الأساسية «عفا عليها الزمن»، مؤكدا أن النمو الاقتصادي ملحوظ في جميع القطاعات الرئيسة تقريبًا، بما في ذلك الدفاع العسكري والزراعة والخدمات والبناء وتكنولوجيا المعلومات والتمويل».

وأوضح أن مستوى الفقر في البلاد انخفض بشكل كبير من 29% عام 2000، ما يعادل نحو 42 مليون شخص، إلى 7.2% فقط، نحو 10.5 مليون شخص، في 2024.

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