الجمعة 20 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

مورجان ستانلي: سوق العقارات في هونج كونج تستعد للتعافي بعد 7 سنوات ركود

العقارات في هونج
العقارات في هونج كونج، فيتو

 توقع بنك "مورجان ستانلي"، استعداد سوق العقارات السكنية في هونج كونج للتعافي بعد سبع سنوات من الركود التي عانت منها بشكل كبير.

وقال محللون بقيادة برافين شودري، في تقرير، إن أسعار المنازل في المدينة تقترب من أدنى مستوياتها، وسط تزايد إقبال المشترين من البر الرئيسي الصيني، وتحسن أسواق رأس المال، والانخفاض الأخير في أسعار الفائدة.

وأضاف المحللون: "مع أننا قد نكون في مرحلة مبكرة، لكننا نرى مبررات قوية للتفاؤل بأننا على مشارف دورة انتعاش قد تمتد إلى أربع أو خمس سنوات".

 

سوق العقارات السكنية في هونج كونج

 يدعم مشترو العقارات من البر الرئيسي الصيني سوق العقارات السكنية في هونج كونج، إذ أصبحت عوائد الإيجارات في المدينة أعلى من تلك المسجلة في المدن الصينية من الدرجة الأولى، مما يعزز الطلب على الاستثمار.

وأضاف المحللون أن تعافي أسواق رأس المال يخلق تأثير الثروة، ما يعزز بدوره الطلب على الإسكان، كما أن انخفاض أسعار الفائدة يشكل دعمًا إضافيًا للسوق، حيث يحوم سعر الفائدة بين البنوك في هونغ كونغ لأجل شهر واحد عند أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، بعد انخفاضه الشهر الماضي.

 

تحديات أمام المطورين العقاريين

 مع ذلك، لا تزال هناك تحديات مثل ارتفاع عدد الشقق غير المباعة، وتزايد حالات الرهن العقاري التي تجاوزت فيها قيمة القروض القيمة السوقية للعقارات، إلى جانب تنامي معدل البطالة في المدينة، بحسب التقرير.

هونج كونج تستقبل العام الميلادي الجديد بالاحتفالات والألعاب النارية (فيديو)

الصين تجلي 1600 من رعاياها في إيران وإسرائيل

وأوضح التقرير أن بعض شركات التطوير العقاري قد تجد صعوبة في مواصلة عملياتها التشغيلية، حتى مع تعافي السوق، كما حذر البنك من أوضاع شركة "نيو وورلد ديفيلوبمنت" بسبب ما تعانيه من أزمة سيولة.

ويتوقع "مورجان ستانلي" أن تتوقف أسعار المنازل عن التراجع، وأن تسجل نموًا بنسبة 2% خلال النصف الثاني من العام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

هونج كونج سوق العقارات مورجان ستانلي أسعار الفائدة سوق العقارات السكنية تحديات أمام المطورين العقاريين

مواد متعلقة

جيروم باول: من المرجح الوصول لمرحلة يصبح فيها خفض أسعار الفائدة مناسبا

عقوبات أمريكية على 6 كيانات في هونج كونج والصين بسبب المسيرات الإيرانية

تأثير خفض أسعار الفائدة على سوق العقارات العالمية.. مصر تمتلك العديد من الفرص الواعدة في القطاع.. وإنشاء وتطوير 20 مدينة جديدة يعزز الاستثمار

الأكثر قراءة

3 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي لكبار رجال الدولة

ريبيرو يستقر على بديل مروان عطية أمام بورتو

موعد مباراة الأهلي وبورتو البرتغالي في مونديال الأندية

المنشاوي.. 56 عامًا من الخلود.. ماذا حدث ليلة إعلان وفاة «صديق الأربعاء» في 20 يونيو 1969؟

مستشار المرشد الإيراني لـ إسرائيل: الحرب معنا لعب بالنار

قتيل و18 مصابا وحريق بشركة مايكروسوفت جراء القصف الإيراني على بئر السبع

ماذا يحتاج الأهلي للتأهل لدور الـ16 بمونديال الأندية؟

التصعيد الإسرائيلي في المنطقة يتصدر مباحثات السيسي مع قادة فرنسا وتركيا وقبرص

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة 20-6-2025

سعر جرام الذهب ببداية تعاملات اليوم الجمعة 20 يونيو 2025

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الجمعة 20-6-2025

كم يبلغ سعر طن الأرز بالسوق المحلي اليوم الخميس 19/6/2025؟

المزيد

انفوجراف

قبل امتحان العربي.. تعليمات عاجلة وحاسمة من وزير التعليم بشأن الثانوية العامة 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الكنز في المنام وعلاقته بالرزق الوفير والمال الكثير

آل البيت النبوي في مصر.. القاسم الطيب، ضريحه مهدد بالانهيار بعد اندثار مراقد 8 من أبناء الصحابة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 20 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية