الجمعة 25 يوليو 2025
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خارج الحدود

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل مفتي القدس والديار الفلسطينية

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مفتي القدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، من ساحات المسجد الأقصى المبارك عقب أداء صلاة الجمعة.

وقامت شرطة الاحتلال باعتقال الشيخ حسين بعد أن انتهى من أداء صلاة الجمعة، دون أن يتم الإعلان عن الأسباب الرسمية للاعتقال حتى الآن.

ويواصل الاحتلال انتهاكاته التي يمارسها في المسجد الأقصى، حيث يواصل المستوطنون اقتحام الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

أوكسفام: الوضع في غزة تجاوز الكارثة والمنظومة الإنسانية انهارت

وصفت مستشارة الاستجابة الإنسانية في منظمة أوكسفام، في تصريحات خاصة لقناة القاهرة الإخبارية، الوضع في قطاع غزة بأنه "تجاوز حدود الكارثة الإنسانية"، مشيرة إلى أن ما يتعرض له الفلسطينيون يُعد إبادة جماعية ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين.

السلطات الإسرائيلية

 وأضافت المستشارة أن المنظومة الإنسانية الدولية في القطاع "انهارت فعليًا"، نتيجة الحصار المستمر والعمليات العسكرية المكثفة، مؤكدة أن فرق أوكسفام والمنظمات الشريكة تواجه عراقيل متواصلة من السلطات الإسرائيلية تعيق وصول المساعدات الإنسانية العاجلة.

وأشارت إلى أن حجم الدمار ونقص المواد الأساسية، بما في ذلك المياه والغذاء والرعاية الصحية، وصل إلى مستويات غير مسبوقة، محذرة من أن استمرار هذا الوضع ينذر بكارثة إنسانية طويلة الأمد تهدد حياة ملايين المدنيين.

ودعت أوكسفام عبر مستشارتها إلى تحرك دولي عاجل لوقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات دون قيود، مع تحميل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه حماية المدنيين وإنقاذ ما تبقى من البنية الإنسانية في القطاع.

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قوات الاحتلال مفتي القدس الفلسطينية قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى

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