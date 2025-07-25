الحكومة الألمانية عن القضية الفلسطينية: الأولوية الآن لحل الدولتين

أكدت الحكومة الألمانية أن الأولوية الحالية هي اتخاذ خطوات ملموسة طال انتظارها نحو تحقيق حل الدولتين، في إطار الجهود الدولية الرامية لإنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأوضحت برلين، في تصريحات رسمية، أنها تجري تواصلًا مستمرًا مع الحكومة الإسرائيلية والشركاء الدوليين لبحث سبل دفع العملية السياسية، مشددة على أن التقدم في هذا الملف يتطلب إجراءات واضحة وجادة من جميع الأطراف.

كما أعلنت الحكومة الألمانية عن استعدادها لزيادة الضغط السياسي والدبلوماسي إذا لم يتم إحراز تقدم فعلي على الأرض بشأن القضية الفلسطينية، مشيرة إلى أن استمرار الجمود يهدد الاستقرار الإقليمي ويقوّض فرص السلام.

125 نائبا في البرلمان البريطاني يطالبون ستارمر بالاعتراف بدولة فلسطينية

وقع 125 عضوًا في البرلمان البريطاني على رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء كير ستارمر، دعوه فيها إلى الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، في خطوة تعكس تزايد الضغط السياسي داخل المملكة المتحدة لدعم الحقوق الفلسطينية.

بريطانيا تبلغ إسرائيل رفضها آلية توزيع المساعدات في غزة

أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أن بلاده أبلغت الحكومة الإسرائيلية رفضها لآلية توزيع المساعدات الإنسانية الحالية في قطاع غزة، مشددا على ضرورة تعديل هذه الآلية لضمان وصول الإغاثة إلى مستحقيها.

وأضاف لامي أن بريطانيا ستشارك في مؤتمر نيويورك بشأن القضية الفلسطينية، والمقرر عقده الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن لندن تنسق جهودها في هذا الملف مع كل من فرنسا والمملكة العربية السعودية.

رئيس وزراء كندا ينتفض ويوجه رسائل صارمة لإسرائيل وحماس

نددت كندا اليوم الجمعة بتقاعس الحكومة الإسرائيلية عن منع الكارثة الإنسانية في غزة.

واتهم رئيس الوزراء مارك كارني إسرائيل بـ انتهاك القانون الدولي بمنعها وصول المساعدات الممولة من كندا إلى المدنيين في القطاع الفلسطيني الذي مزقته الحرب.

وكتب كارني على تطبيق إكس: «تدعو كندا جميع الأطراف إلى التفاوض على وقف فوري لإطلاق النار بحسن نية. ونكرر دعواتنا لحماس بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين، وللحكومة الإسرائيلية باحترام سلامة أراضي الضفة الغربية وغزة».

وقال إن كندا ستبذل جهودها في جميع المحافل مثل مؤتمر الأمم المتحدة بشأن حل الدولتين في نيويورك الأسبوع المقبل مشددا على أن بلاده تدعم حل الدولتين.

ضغوط دولية متصاعدة

وتصاعدت خلال الأيام الماضية حدة الهجوم على إسرائيل من كافة الأطراف الدولية عدا الحليف الأمريكي، بعد أن فضحت مشاهد موت الأطفال جراء “حرب التجويع” في غزة كافة مزاعم وأكاذيب إسرائيل حول محاربتها للإرهاب في القطاع، خاصة أن معظم ضحايا الحرب الوحشية الإسرائيلية هم من الأطفال والنساء.

ويعقد في نيويورك الأسبوع المقبل المؤتمر الدولي الأممي حول حل الدولتين تحت إشراف المملكة العربية السعودية وفرنسا، وهو المؤتمر الذي كان من المفترض أن يُعقد الشهر الماضي، لكنه تأجل بسبب اندلاع حرب الـ12 يوما بين إسرائيل وإيران.

وترفض إسرائيل المؤتمر، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الدول المشاركة أو الدول التي ستعترف بفلسطين.

فرنسا تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية

وأعلن الرئيس إيمانويل ماكرون أمس الخميس أن فرنسا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر في الجمعية العامة للأمم المتحدة، معبرا عن أمله في أن يُسهم ذلك في إحلال السلام في الشرق الأوسط.

تأييد دولي

وتوالت بيانات التأييد للخطوة الفرنسية التي من المتوقع أن تشجع دولًا أخرى على الاعتراف بالحقوق الفلسطينية المشروعة.

حيث رحبت المملكة العربية السعودية بالقرار الفرنسي وأشادت بهذا القرار التاريخي الذي يؤكد توافق المجتمع الدولي على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، مشددةً على أهمية مواصلة اتخاذ الدول للخطوات التي تسهم في إنفاذ القرارات الدولية وتعزز الالتزام بالقانون الدولي.

وجددت المملكة دعوتها لبقية الدول التي لم تعترف بعد، لاتخاذ مثل هذه الخطوات الإيجابية والمواقف الجادة الداعمة للسلام وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.

كما رحّب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز منتصف ليلة الخميس بإعلان فرنسا أنها ستنضم إلى إسبانيا في الاعتراف بدولة فلسطين، قائلا إن هذه الخطوة من شأنها أن «تحمي» حلّ قيام دولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب.

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