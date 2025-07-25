أسباب ارتجاع المريء وأعراضه ومضاعفات الإصابة به

أسباب ارتجاع المريء، ارتجاع المريء من الأمراض التى أصبحت منتشرة بين كبار السن والشباب وللأسف له أعراض مزعجة ومضاعفات خطيرة.

وأسباب ارتجاع المريء، عديدة أبرزها التدخين والعادات الغذائية الخاطئة، والإقبال على الوجبات السريعة ما يؤثر على المريء والمعدة.

ويقول الدكتور محمد العوضي استشارى أمراض الباطنة والكبد، إن ارتجاع المريء أو الارتجاع المعدي المريئي، هو حالة تحدث عندما يرجع الحمض الموجود في المعدة إلى المريء، مما يسبب تهيج في بطانته، وهذا الارتجاع قد يحدث بشكل متكرر، ويعد مرض إذا تكرر مرتين أو أكثر أسبوعيا ويصاحبه أعراض مزعجة.

أسباب ارتجاع المريء

وأضاف العوضي، أن من أسباب ارتجاع المريء:-

ضعف عضلة الصمام السفلي للمريء، وهذا الصمام يمنع رجوع الطعام من المعدة، وعند ضعفه، يحدث الارتجاع.

زيادة الوزن أو السمنة، تؤدي إلى زيادة الضغط على المعدة.

تناول وجبات دسمة أو غنية بالدهون.

الاستلقاء مباشرة بعد الأكل.

الحمل، بسبب تغير الهرمونات وزيادة الضغط على البطن.

التدخين، يضعف الصمام السفلي للمريء.

تناول بعض الأدوية، مثل أدوية الربو، أو المسكنات، أو أدوية الضغط.

أعراض ارتجاع المريء

وتابع، من أعراض ارتجاع المريء:-

حرقة في المعدة.

طعم مر أو حامض في الفم.

صعوبة في البلع أو شعور بوجود شيء عالق في الحلق.

سعال مزمن أو التهاب الحلق المتكرر.

بحة في الصوت، خاصة في الصباح.

ألم في الصدر يشبه ألم القلب أحيانا.

تجشؤ متكرر أو انتفاخ.

أسباب ارتجاع المريء

مضاعفات ارتجاع المريء

وأوضح الدكتور محمد العوضي استشارى أمراض الباطنة والكبد، أنه إذا لم يعالج ارتجاع المريء، فقد يؤدي إلى:

التهاب المريء بسبب تكرار التهيج الحمضي.

قرح المريء.

تضيق المريء نتيجة التئام الجروح بشكل غير طبيعي.

مريء باريت، أى تغير في خلايا بطانة المريء مما يزيد خطر الإصابة بسرطان المريء.

الربو أو تفاقمه.

تسوس الأسنان نتيجة الحمض الراجع للفم.

طرق علاج ارتجاع المريء

وأضاف استشارى أمراض الباطنة والكبد، أن من طرق علاج ارتجاع المريء:-

مضادات الحموضة، وحاصرات مستقبلات الهيستامين (H2)، وأدوية تسرع إفراغ المعدة.

العلاج الجراحي في الحالات الشديدة، مثل عملية نيسن لربط الجزء العلوي من المعدة حول المريء لتقوية الصمام.

طرق الوقاية من الإصابة بارتجاع المرئ

ولتجنب الإصابة بارتجاع المرئ، قدم الدكتور العوضى بعض النصائح، منها:-

تناول وجبات صغيرة ومتكررة.

عدم الاستلقاء مباشرة بعد الأكل، والانتظار على الأقل ساعتين.

رفع رأس السرير أثناء النوم.

الإقلاع عن التدخين.

تجنب الأطعمة المهيجة مثل الشيكولاتة، والقهوة، والنعناع، والأطعمة الدهنية، والمقليات.

إنقاص الوزن إذا كنت تعاني من السمنة.

ممارسة الرياضة بانتظام.

ارتداء ملابس فضفاضة لا تضغط على البطن.

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