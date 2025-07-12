7 مشروبات طبيعية للتخلص من أعراض ارتجاع المريء

يعد ارتجاع المريء، أو ما يُعرف طبيًا بالارتجاع المعدي المريئي (GERD)، أحد الاضطرابات الهضمية الشائعة التي تؤثر على ملايين الأشخاص حول العالم. وعلى الرغم من أن حرقة المعدة العرضية قد تكون مجرد إزعاج بسيط، إلا أن الارتجاع المزمن يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة إذا تُرك دون علاج.

ما هو ارتجاع المريء؟

يحدث ارتجاع المريء عندما يرتد حمض المعدة، وأحيانًا محتوياتها، إلى المريء - الأنبوب الذي يربط الفم بالمعدة. في الوضع الطبيعي، تعمل حلقة من العضلات تسمى العضلة العاصرة للمريء السفلية (LES) كصمام، تفتح للسماح للطعام بالمرور إلى المعدة ثم تنغلق لمنع ارتداد الحمض. ولكن في حالات ارتجاع المريء، تضعف هذه العضلة أو ترتخي بشكل غير طبيعي، مما يسمح للحمض بالصعود، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

الأعراض الشائعة لارتجاع المريء

تتراوح أعراض ارتجاع المريء من الخفيفة إلى الشديدة، وقد تظهر بشكل مختلف من شخص لآخر. تشمل الأعراض الأكثر شيوعًا ما يلي:

حرقة المعدة (الحموضة): وهو إحساس حارق في الصدر، غالبًا ما يزداد سوءًا بعد تناول الطعام، في الليل، أو عند الانحناء أو الاستلقاء.

ارتجاع الحمض: الشعور بمذاق مر أو حمضي في الجزء الخلفي من الحلق أو الفم.

صعوبة في البلع (عسر البلع): الشعور بأن الطعام عالق في الحلق أو الصدر.

ألم في الصدر: قد يُخلط أحيانًا بينه وبين النوبة القلبية.

السعال المزمن: خاصة في الليل.

بحة في الصوت أو التهاب الحلق المتكرر.

الشعور بوجود كتلة في الحلق (كرة الحلق).

تآكل الأسنان: بسبب التعرض المتكرر لحمض المعدة.

رائحة الفم الكريهة.

الأسباب الشائعة لارتجاع المريء

تتعدد العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بارتجاع المريء، وتشمل:

السمنة: الضغط الزائد على البطن يمكن أن يدفع المعدة للأعلى ويسبب ارتخاء العضلة العاصرة للمريء السفلية.

فتق الحجاب الحاجز: حالة يندفع فيها جزء من المعدة عبر الحجاب الحاجز إلى التجويف الصدري.

الحمل: التغيرات الهرمونية والضغط المتزايد على البطن.

التدخين: يضعف العضلة العاصرة للمريء السفلية ويزيد من إفراز حمض المعدة.

بعض الأطعمة والمشروبات: مثل الأطعمة الدهنية والمقلية، الحمضيات، الطماطم ومنتجاتها، الشوكولاتة، النعناع، البصل، الثوم، المشروبات الغازية، الكافيين، والكحول.

الوجبات الكبيرة قبل النوم مباشرة.

بعض الأدوية: مثل مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs)، بعض مرخيات العضلات، وأدوية معينة لارتفاع ضغط الدم.

الضغط النفسي والتوتر: يمكن أن يؤثر على عملية الهضم ويزيد من الأعراض.

بطء إفراغ المعدة: بقاء الطعام في المعدة لفترة أطول يزيد من فرص الارتجاع.

أفضل المشروبات للمساعدة في علاج ارتجاع المريء

بينما لا يوجد "علاج سحري" لارتجاع المريء، يمكن أن تساعد بعض المشروبات في تخفيف الأعراض وتهدئة الجهاز الهضمي. من المهم ملاحظة أن هذه المشروبات هي مكملات للنظام الغذائي الصحي وتغيير نمط الحياة، ويجب استشارة الطبيب لتشخيص وعلاج الحالة.

الماء: يُعد الماء الخيار الأفضل دائمًا. فهو يساعد على شطف الحمض من المريء ويحافظ على ترطيب الجسم بشكل عام، مما يدعم وظائف الجهاز الهضمي الصحية.

شاي الأعشاب غير المحلى:

شاي الزنجبيل: يُعرف الزنجبيل بخصائصه المضادة للالتهابات والمساعدة في الهضم. يمكن أن يساعد في تهدئة المعدة وتخفيف الغثيان. يُفضل تحضيره من الزنجبيل الطازج.

شاي البابونج: له تأثير مهدئ على الجهاز العصبي ويمكن أن يساعد في تقليل التوتر الذي قد يزيد من أعراض ارتجاع المريء.

شاي عرق السوس (الجلايسيريزين): يُستخدم عرق السوس تقليديًا للمساعدة في حماية بطانة المعدة والمريء. ومع ذلك، يجب استخدامه بحذر وتحت إشراف طبي، خاصة للمصابين بارتفاع ضغط الدم، حيث يمكن أن يؤثر على مستويات البوتاسيوم.

شاي الشمر: قد يساعد في تقليل الانتفاخ والغازات التي يمكن أن تزيد من الضغط على المعدة.

حليب اللوز أو حليب الشوفان غير المحلى: على عكس حليب البقر الذي قد يكون صعب الهضم لبعض الأشخاص ويزيد من أعراض ارتجاع المريء بسبب محتواه من الدهون، فإن حليب اللوز والشوفان غالبًا ما يكونان خيارًا أفضل وأقل حمضية، ويمكن أن يساعدا في معادلة حموضة المعدة.

عصير الصبار (الألوفيرا) النقي: يُعرف الصبار بخصائصه المهدئة والمضادة للالتهابات. يمكن أن يساعد في تهدئة بطانة المريء والمعدة وتقليل الالتهاب. يجب اختيار عصير الصبار النقي الخالي من المواد المضافة والمحليات.

مشروبات يجب تجنبها أو التقليل منها

لتخفيف أعراض ارتجاع المريء، من الضروري تجنب أو تقليل استهلاك المشروبات التي يمكن أن تزيد من إفراز الحمض أو ترخي العضلة العاصرة للمريء السفلية، مثل:

القهوة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين.

المشروبات الغازية.

عصائر الحمضيات (مثل عصير البرتقال وعصير الليمون).

عصير الطماطم.

الكحول.

المشروبات التي تحتوي على النعناع.

نصائح إضافية لإدارة ارتجاع المريء

بالإضافة إلى تعديل المشروبات، يمكن أن تساعد التغييرات في نمط الحياة بشكل كبير:

تناول وجبات صغيرة ومتكررة بدلًا من ثلاث وجبات كبيرة.\

تجنب تناول الطعام قبل النوم بساعتين إلى ثلاث ساعات على الأقل.

رفع رأس السرير بحوالي 15-20 سم.

الحفاظ على وزن صحي.

الإقلاع عن التدخين.

تجنب ارتداء الملابس الضيقة حول الخصر.

إدارة التوتر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.