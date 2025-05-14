طريقة عمل الكيكة بالزبدة، الوصفة الأصلية الاحترافية

طريقة عمل الكيكة بالزبدة، تعد من أشهر وألذ اصناف الكيك، كما أن طريقة عمل الكيكة بالزبدة ليست بالصعبة على الإطلاق، فيمكن تعلم طريقة عملها بكل سهولة.



و طعمها اللذيذ والمميز يجعل الكبار والصغار يغرمون بها، كما أنها ستوفر عليك شراء الحلويات لأطفالك، فيمكنك تقديمها لهم مع كوب من العصير أو الكاكاو أو أي مشروب يفضلونه، كما أنها مناسبة في العزومات، ولتقديمها لضيوفك.



طريقة عمل الكيكة بالزبدة

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل الكيكة بالزبدة، ألذ كيكة، ستبهرين بها كل أفراد أسرتك، ونتيجتها مضمونة.



طريقة الباوند كيك



مكونات عمل الكيكة بالزبدة:

3 كوب دقيق متعدد الاستخدامات

كوب زبده طريه

2/1 كوب سمن نباتي

3 أكواب سكر

5 بيضات

2 ملعقة طعام من قشر الليمون

ملعقة طعام من الفانيليا

معلقة صغيرة ملح

2/1 ملعقة صغيرة بيكينج بودر

كوب من الحليب



مكونات الفروستينج:

2 كوب من السكر الحلواني

5 ملاعق طعام من عصير الليمون

ملعقة صغيرة من بشر الليمون

خطوات عمل الكيكة بالزبدة:

في وعاء كبير نخلط الزبدة مع السمن النباتي والسكر لمدة 5 دقائق حتى يصبح الخليط خفيفا ثم يضاف إليه البيض واحدة بعد الأخرى مع الخفق جيدا بعد كل إضافة ثم يضاف بشر الليمون والفانيليا ويقلبان.

ينخل الدقيق والملح والبيكينج بودر معا ثم يضاف ثم يضاف الخليط تدريجيا الي الخليط الكريمي بالتناوب مع الحليب يخلط الخليط بمجرد أن تمتزج المكونات.

يصب الخليط في صينيه مدهونه بالزبدة، وتخبز في الفرن علي درجة حرارة 170 لمدة 70 دقيقة أو حتى يغرس اسنان بالقرب من منتصف الكعكة ويخرج نظيفا.

تترك الكعكة لتبرد لمدة 10 دقائق قبل رفعها من الصينية.

في وعاء صغير الحجم تخلط جميع مكونات الفروستينج ثم تصب على الكيكة.





شروط وأسرار نجاح الكيكة

الباوند كيك

تعد طريقة عمل الكيكة، بالنسبة للكثير من ستات البيوت، من أسهل الوصفات، إلا هناك الكثيرات ايضا من ستات البيوت؛ لا تقتنع بنتائج الكيكة، أو ارتفاعها، أو حتى طعمها، ولهؤلاء تبوح الشيف ريمو بكل أسرار نجاح الكيكة.

- قومي بخلط المواد الأساسية لتحضير أي نوع من الكعك، وهي البيض والسكر أولا ثم الزبدة، أي سوائل ثم اضيفي النواشف.

- لابد أن يكون البيض والحليب والزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

- استخدمي "المنخل" دائما لنخل الدقيق حتى تحصلين على نتيجة رائعة، لأن نخل الدقيق يساعد دائما على نفخ وزيادة حجم الكيك، والتخلص من التكتلات.

- لا تخفقي البيض مرة أخرى عند إضافة المواد الجافة بل استخدمي ملعقة خاصة للخلط.

- استخدمي صينية مناسبة لكمية الكعك.

- اشعلي الفرن قبل إدخال الكيكة بـ15 دقيقة، حتى تتوزع الحرارة فيه

- لا تفتحي الفرن مطلقا قبل نضج الكعك لأنها حتما ستفسد.. وفي الأخير ستحصلين على وجه هابط للكعكة.

- إذا احترق منك سطح الكيكة يمكنك إزالة السطح المحروق بواسطة سكينة، ورش بعض السكر على الكيكة، وإعادتها في الفرن وإشعال الشواية لثوان، وستحصلين على سطح جديد.

- للحفاظ على الدقيق لمدة أطول احتفظي به في وعاء نظيف محكم الإغلاق في مكان بارد وجاف، ويمكن الحفاظ على الدقيق الأبيض لمدة سنة تقريبًا والدقيق الكامل لمدة 6 أشهر تقريبًا، وإذا رغبت بالاحتفاظ بالدقيق لوقت أطول خزّنيه في وعاء محكم الإغلاق داخل الثلاجة.

- للحصول على أفضل حجم للكعك يجب حفظ المقادير في حرارة الغرفة مع تحضير الكعك في صينية الفرن الوسطى

- لا تقلقي إذا وجدتِ أن خليط الزبدة والبيض والسكر متكتلًا، لأنه سيعود إلى طبيعته عند إضافة الدقيق.



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