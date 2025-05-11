طريقة عمل الكيكة بالبرتقال، هشة ولذيذة وسريعة التحضير

طريقة عمل الكيكة بالبرتقال، الكيكة من أشهر أنواع الحلوى التى تقدم فى المنزل بنكهات مختلفة، وعادة تقدم بنكهة البرتقال أو الشيكولاتة.

وطريقة عمل الكيكة بالبرتقال، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة بدلا من شرائها جاهزة.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل الكيكة بالبرتقال.

مكونات عمل الكيكة بالبرتقال:-

2 كوب دقيق

1 كوب عصير برتقال طبيعي

1 كوب سكر

3 بيضات

نصف كوب زيت نباتي

2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح

بشر برتقال (اختياري لزيادة النكهة)

طريقة عمل الكيكة بالبرتقال:-

سخني الفرن مسبقا على درجة حرارة 180 مئوية.

في وعاء، اخفقي البيض مع السكر والفانيليا جيدا حتى يصبح الخليط كريمي اللون.

أضيفي الزيت وعصير البرتقال إلى الخليط مع الاستمرار في الخفق.

في وعاء آخر، اخلطي الدقيق مع البيكنج بودر ورشة الملح وبشر البرتقال، ثم أضيفي الخليط تدريجيا إلى المزيج السائل وقلبي برفق حتى تتجانس المكونات.

اسكبي الخليط في قالب مدهون بالزبدة ومبطن بالدقيق، وضعيه في الفرن لمدة 30-40 دقيقة أو حتى تنضج الكيكة، يمكن اختبار النضج بوضع عود خشبي في المنتصف، فإذا خرج نظيفا فهي جاهزة.

بعد إخراج الكيكة من الفرن، اتركيها تبرد قليلا ثم قدميها كما هي أو رشي عليها سكر بودرة أو صوص برتقال لمزيد من النكهة.

طريقة عمل الكيكة بالبرتقال

ولعمل الكيكة بالشيكولاتة

مكونات عمل كيكة الشيكولاتة:-

كوب ونصف من الدقيق

كوب من السكر

نصف كوب من الزيت النباتي

نصف كوب من الحليب

3 بيضات

نصف كوب من مسحوق الكاكاو الخام

ملعقة صغيرة من الفانيليا

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر

رشة ملح

للتزيين (اختياري):

شوكولاتة مذابة

كريمة خفق

قطع شوكولاتة أو فواكه

طريقة عمل الكيكة بالشيكولاتة:

سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

في وعاء كبير، اخفقي البيض مع السكر والفانيليا حتى يصبح المزيج فاتح اللون وكريمي.

اضيفي الحليب والزيت وامزجي جيدًا.

في وعاء آخر، انخلي الدقيق مع الكاكاو والبيكينج بودر والملح.

أضيفي المكونات الجافة تدريجيًا إلى المكونات السائلة وامزجي حتى تتجانس تماما.

اسكبي الخليط في قالب كيك مدهون بالزبدة أو مبطن بورق الزبدة.

أدخلي الكيكة إلى الفرن لمدة 30 إلى 40 دقيقة أو حتى تنضج (اختبريها بعود خشبي، يجب أن يخرج نظيفا).

اتركي الكيكة تبرد قبل إخراجها من القالب، ثم زينيها بالشوكولاتة المذابة أو حسب الرغبة.

يمكن إضافة رقائق الشوكولاتة إلى الخليط لمزيد من النكهة.

للحصول على كيكة أكثر رطوبة، يمكن استبدال نصف كوب الحليب بكوب من اللبن الزبادي.

يجب مراعاة عدم فتح باب الفرن أثناء تسوي الكيك، إلا بعد مرور 20 دقيقة على دخول الكيك الفرن حتى لا تهبط.

يجب أن تكون جميع المكونات بدرجة حرارة الغرفة، ويكون الدقيق نظيف ومن مكان موثوق فيه وذلك لضمان نجاح الكيك.

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