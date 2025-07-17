طريقة عمل كيكة الروانى، لذيذة وسريعة التحضير

طريقة عمل كيكة الروانى، كيكة الروانى من أشهر أنواع الكيك الشرقى الذى يقدم عادة فى مصر وهو عبارة عن كيك جوز الهند الذى يسقى بالشربات وله مذاق مميز وعشاق كثيرون.

وطريقة عمل كيكة الروانى، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيره فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل كيكة الروانى.

مكونات عمل كيكة الروانى:-

للكيك:

4 بيضات

1 كوب سكر

1 كوب دقيق سميد

1/2 كوب دقيق أبيض

1 كوب زبادي

1/2 كوب زيت نباتي

1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

1 ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح

لعمل الشربات

1 كوب سكر

1/2 كوب ماء

1/2 ملعقة صغيرة عصير ليمون

1/2 ملعقة صغيرة فانيليا أو ماء زهر (اختياري)

طريقة عمل كيكة الروانى:-

في قدر على النار، ضعي السكر والماء وقلبي حتى يذوب السكر.

اتركي المزيج يغلي لمدة 8 دقائق.

أضيفي عصير الليمون والفانيليا أو ماء الزهر، ثم ارفعيه من على النار واتركيه ليبرد.

سخني الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.

في وعاء، اخفقي البيض مع الفانيليا ورشة الملح حتى يتكون مزيج هش.

أضيفي السكر واستمري بالخفق حتى يذوب ويصبح الخليط فاتح اللون وكريمي.

أضيفي الزبادي والزيت واخلطي جيدا.

في وعاء آخر، اخلطي السميد مع الدقيق والبيكنج بودر.

أضيفي خليط الدقيق تدريجيا إلى خليط البيض مع التقليب برفق حتى تتجانس المكونات.

اسكبي الخليط في صينية مدهونة بالزيت ومرشوشة بقليل من الدقيق أو مبطنة بورق الزبدة.

أدخلي الصينية إلى الفرن لمدة 30-35 دقيقة أو حتى تنضج وتتحمر الوجه.

بمجرد خروج الكيكة من الفرن، اسقيها مباشرة بالشربات البارد وهي ساخنة.

اتركيها لتتشرب الشربات جيدا وتبرد.

لا تبالغي في الخلط بعد إضافة الدقيق حتى لا تهبط الكيكة.

يمكن استبدال الزبادي باللبن الرايب.

تأكدي من أن الشربات بارد والكيكة ساخنة عند التشريب.

تقدم كيكة الرواني باردة، وتعد مثالية في العزومات أو كتحلية بعد الغداء مع كوب شاي أو قهوة.

طريقة عمل كيكة الروانى

ولعمل كيكة البرتقال

مكونات عمل كيكة البرتقال:

2 كوب دقيق منخول

1 كوب سكر

3 بيضات

1 كوب عصير برتقال طبيعي (يفضل طازج)

نصف كوب زيت نباتي

ملعقة كبيرة بشر برتقال

1 ملعقة كبيرة بيكينج بودر

1 ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح

طريقة عمل كيكة البرتقال:

سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

ادهني قالب الكيك بالزبدة ورشي عليه قليلا من الدقيق أو استخدمي ورق الزبدة.

في وعاء كبير، اخفقي البيض مع الفانيليا جيدا باستخدام المضرب الكهربائي لمدة 3 دقائق حتى يصبح الخليط فاتح اللون.

أضيفي السكر تدريجيا مع الاستمرار في الخفق حتى يذوب تماما.

ثم أضيفي الزيت وعصير البرتقال وبشر البرتقال وقلبي جيدا.

في وعاء آخر، اخلطي الدقيق مع البيكنج بودر ورشة الملح.

أضيفي خليط الدقيق تدريجيا إلى المكونات السائلة مع التقليب باستخدام ملعقة خشبية أو سباتولا حتى يتجانس الخليط.

صبي الخليط في القالب المجهز.

أدخلي القالب إلى الفرن لمدة 35–45 دقيقة أو حتى تنضج الكيكة (اختبري النضج باستخدام عود خشبي).

أدخلي القالب إلى الفرن لمدة 35–45 دقيقة أو حتى تنضج الكيكة (اختبري النضج باستخدام عود خشبي). اتركي الكيكة تبرد قليلا، ثم أخرجيها من القالب.

يمكنك تزيينها برشة سكر بودرة أو شرائح برتقال على الوجه.

نصائح لنجاح كيكة البرتقال استخدمي برتقال طازج لعصير طبيعي ونكهة قوية، ولا تفتحي الفرن أثناء الخبز حتى لا تهبط الكيكة.

تقدم مع كوب شاي أو قهوة.

يمكن إضافة صوص برتقال أو شيكولاتة بيضاء فوقها.

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