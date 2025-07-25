أخبار مصر: بشرة خير عن اقتصاد مصر، والد أنغام يتحدث عن صورة المستشفى، قفزة في الذهب، حماس تكذب ويتكوف بشأن صفقة غزة

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

أول تعليق من والد أنغام على صورتها داخل المستشفي

مرض أنغام، كشف الموسيقار محمد علي والد المطربة أنغام في تصريحات لفيتو أنه لم يشاهد صورتها وهي داخل أحد المستشفيات في الخارج، مشيرًا إلى أنها بخير.

ارتفاع مفاجئ في سعر الذهب اليوم الجمعة، عيار 21 الآن بعد الزيادة

سعر جرام الذهب، بشكل مفاجئ ارتفع سعر الذهب اليوم الجمعة 25 يوليو 2025 بنحو 11 جنيهًا، بعد أن شهد في ختام تعاملات أمس الخميس تراجعا بالسوق المحلية بنحو 60 جنيها، بجميع العيارات، وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل الصاغة.

استغراب واستهجان، بيان عاجل من حماس للرد على إعلان ويتكوف فشل مفاوضات غزة

أعربت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن استهجانها من تصريحات المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف السلبية بشأن المفاوضات، مؤكدة أنها تعاملت بمرونة عالية وحرص شديد.

رغم أزمة حفل راغب علامة، أحمد فتوح يستفز جمهور الزمالك بصورة جديدة مثيرة للجدل

قبل أن يضمد جراح تأثير حفل الساحل الشمالي المثير للجدل، نشر لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح، صورة جديدة أثارت غضب جماهير القلعة البيضاء.

محمود محيي الدين: الاقتصاد المصري تجاوز مرحلة الخطر وخرج من غرفة الإنعاش وهذه نصيحتي للحكومة

أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، أن الاقتصاد المصري تجاوز مرحلة الخطر وخرج من غرفة الإنعاش، مشددًا على ضرورة إعلان برنامج وطني شامل ومتكامل بأهداف واضحة للنمو قبل انتهاء التعاون مع صندوق النقد الدولي.

القاهرة 42 والصعيد يضرب الرقم القياسي، درجة الحرارة اليوم الجمعة في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجة الحرارة اليوم الجمعة، وتوقعت أن يسود طقس شديد الحرارة رطب أغلب الأنحاء وحار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

بعد أكثر من أسبوع على فضيحة "كولدبلاي"، استقالة كريستين كابوت من شركة "أسترونومر"

استقالت كريستين كابوت، رئيسة قسم الموارد البشرية في شركة "أسترونومر"، بعد أكثر من أسبوع على ظهورها في فيديو مع الرئيس التنفيذي للشركة آندي بايرون خلال حفل لفرقة "كولدبلاي".

طلاق مكلف وتعويض قضية ينقذه، كم تبلغ ثروة أسطورة المصارعة هالك هوجان؟

تم كشف النقاب، عن ثروة، أسطورة المصارعة هالك هوجان، الذي توفي عن عمر يناهز 71 عامًا، صباح أمس الخميس، إثر تعرضه لسكتة قلبية داخل منزله بولاية فلوريدا.

رسميا، مانشستر يونايتد يمنع طباعة أسماء ثلاثة من أساطير النادي على قمصان الموسم الجديد

بقرار رسمي، منع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يمنع طباعة أسماء ثلاثة من أبرز أساطير النادي على قمصان الموسم الجديد 2025-2026، بينهم كريستيانو رونالدو.

أكبر من برج بيزا، كويكب يقترب بسرعة من الأرض، وناسا تكشف تأثيره

في مشهد كوني يثير فضول العلماء والمهتمين بالفضاء، يستعد كويكب ضخم يبلغ طوله نحو 64 مترًا، أي ما يعادل ارتفاع برج بيزا المائل أو مبنى مكوَّن من 15 طابقًا، للمرور قرب الأرض يوم الإثنين 28 يوليو.

الأوقاف تفتتح اليوم الجمعة 8 مساجد في 7 محافظات

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله – عز وجل– بافتتاح 8 مساجد اليوم الجمعة، الموافق 25 من يوليو 2025، حيث تم إنشاء وبناء مسجد جديد، وإحلال وتجديد 6 مساجد، وصيانًة وتطويرًا مسجد واحد.

تعرض لخديعة، سر غضب لامين يامال بعد تعاقد برشلونة مع راشفورد

أبدى لامين يامال استياءه الشديد من تعاقد برشلونة مع ماركوس راشفورد، وشعر بأنه تعرض للخداع من قبل الرئيس خوان لابورتا والمدير الرياضي ديكو.

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