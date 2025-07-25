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ثقافة وفنون

أول تعليق من والد أنغام على صورتها داخل المستشفي

أنغام، فيتو
أنغام، فيتو

مرض أنغام، كشف الموسيقار محمد علي والد المطربة أنغام في تصريحات لفيتو أنه لم يشاهد صورتها وهي داخل أحد المستشفيات في الخارج، مشيرًا إلى أنها بخير.

 

وعن سؤاله هل الصورة حديثة لها أم لا خاصة أنها كانت تحيى حفلة منذ أيام قليلة، أوضح أنه من الممكن أن تكون قديمة، مؤكدًا أنها بصحة جيدة حاليًّا.

 

ورفض والد أنغام أن يفصح هل أجرت المطربة عملية لاستئصال الورم منذ فترة، وحاليًّا في فترة التعافي أم لا، قائلًا: "كل اللي أحب أقوله إنها بخير".

 

وكان قد نشر الحساب الرسمي للمطربة أنغام صورة لها في المستشفى بعد تعرضها لأزمة صحية تطلب سفرها إلى الخارج.

 

أزمة أنغام الصحية 

وتصدر اسم المطربة أنغام تريند محركات البحث جوجل ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد تداول شائعات إصابتها بسرطان الثدي وسفرها إلى الخارج للعلاج، وهو ما نفته النجمة في بيان رسمي لها.

 وأكدت خلال البيان أنه لا صحة لما تم تداوله من أخبار حول إصابتها بـمرض سرطان الثدي، وأنها بالفعل سافرت إلى ألمانيا لإجراء بعض الفحوصات الطبية، بعد إصابتها بأزمة صحية بالبنكرياس.

ألبوم أنغام القادم

وأعلن البيان كذلك خطط أنغام المستقبلة، حيث كانت تعمل على ألبومها لهذا العام، فمن المقرر أن تعود إلى القاهرة خلال أيام قليلة لاستكمال تسجيل أغاني الألبوم، والمقرر أن يكون من إنتاج شركتها الخاصة، ومن المقرر أن تتعاون فيه مع أمير طعيمة، أكرم حسني، وغيرهما.

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