ارتفاع مفاجئ في سعر الذهب اليوم الجمعة، عيار 21 الآن بعد الزيادة

سعر جرام الذهب، بشكل مفاجئ ارتفع سعر الذهب اليوم الجمعة 25 يوليو 2025 بنحو 11 جنيهًا، بعد أن شهد في ختام تعاملات أمس الخميس تراجعا بالسوق المحلية بنحو 60 جنيها، بجميع العيارات، وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل الصاغة.

وجاء سعر جرام الذهب اليوم بمختلف الأعيرة كالتالي:



سعر جرام الذهب عيار 24



وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5325 جنيها “بيع”، 5291 جنيها “شراء” بارتفاع 11.5 جنيها.



سعر جرام الذهب عيار 21



وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4660 جنيها “بيع”، 4630 جنيها “شراء” بارتفاع 10 جنيهات.





سعر جرام الذهب عيار 18



وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، نحو 3994 جنيها “بيع”، 3968 “شراء” بارتفاع 8.5 جنيه.

سعر الجنيه الذهب



وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 37280 جنيها “بيع”،.37040 “شراء” بارتفاع 80 جنيها.





بورصة الذهب عالميا

احتفظ الذهب بتراجعه أمس الجمعة، لكنه بقي على مسار تحقيق مكاسب أسبوعية طفيفة، بعدما عززت بيانات الوظائف الأمريكية القوية التوقعات بأن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة من دون تغيير الأسبوع المقبل.

وتداول المعدن الثمين بالقرب من 3370 دولارًا للأونصة عقب خسارة بنسبة 0.6% يوم الخميس، بعد تقرير أظهر أن طلبات إعانات البطالة في الولايات المتحدة انخفضت للأسبوع السادس على التوالي، وهي أطول سلسلة تراجعات منذ عام 2022.

وارتفع الدولار وعوائد سندات الخزانة، مما ضغط على الذهب الذي لا يدرّ فائدة، في وقت خفّض فيه متداولو عقود المبادلة رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي. وتُتوقع الأسواق الآن أقل من خفضين هذا العام، مع ترجيح تنفيذ أول خفض كامل في أكتوبر.

خلافات ترامب وباول تعود للواجهة



كما تابع المستثمرون الجولة الجديدة من التوتر بين الرئيس دونالد ترامب ورئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، بعدما تبادلا الانتقادات بشأن تكاليف مشروع تجديد مبنى البنك المركزي.

وجدّد ترمب تأكيده على أن باول ينبغي أن يخفض أسعار الفائدة، لكنه أضاف أن المشكلات المتعلقة بالتجديد ربما لا تشكل سببًا كافيًا لإقالة رئيس البنك المركزي.

ارتفع الذهب بأكثر من 25% هذا العام، إذ أدت حالة عدم اليقين المحيطة بمحاولات ترمب العدوانية لإعادة تشكيل التجارة العالمية، والنزاعات في أوكرانيا والشرق الأوسط، إلى اندفاع نحو الملاذات الآمنة.

المفاوضات التجارية



مع ذلك، بقي المعدن النفيس يتداول ضمن نطاق ضيق خلال الأشهر القليلة الماضية، بعدما قفز إلى مستوى قياسي تجاوز 3500 دولار للأونصة في أبريل، إذ أصبح المستثمرون أكثر ثقة بالأصول المحفوفة بالمخاطر خلال الأسابيع الأخيرة في أعقاب التقدم في المفاوضات التجارية الأمريكية.

وبقي سعر الذهب الفوري من دون تغيير يُذكر عند 3369.67 دولار للأونصة عند الساعة 8:05 صباحًا في سنغافورة، مع ارتفاع الأسعار بنسبة 0.6% حتى الآن هذا الأسبوع.

واستقر مؤشر "بلومبرج" للدولار الفوري، بعد مكاسب بنسبة 0.2% في الجلسة السابقة. وظلت أسعار الفضة والبلاديوم من دون تغيير، في حين ارتفع البلاتين بشكل طفيف.

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