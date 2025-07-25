الأوقاف تفتتح اليوم الجمعة 8 مساجد في 7 محافظات

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله – عز وجل– بافتتاح 8 مساجد اليوم الجمعة، الموافق 25 من يوليو 2025، حيث تم إنشاء وبناء مسجد جديد، وإحلال وتجديد 6 مساجد، وصيانًة وتطويرًا مسجد واحد.

إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو ٢٠٢٥م حتى الآن، إلى (٣٦) مسجدًا

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2025 حتى الآن، إلى 36 مسجدًا من بينها 33 مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و3 مساجد صيانة وتطويرًا، وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014 بلغ 13525 مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 23 مليارًا و229 مليون جنيه.

خريطة افتتاح المساجد الجديدة

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، بيانها كالتالي:



ففي محافظة الفيوم:

تم إحلال وتجديد مسجد التوحيد بعزبة بالونة – مركز أبشواي؛ ومسجد الرحمة بقرية ترسا – مركز سنورس.



وفي محافظة الشرقية:

تم إحلال وتجديد مسجد أبو عمارة بعزبة أبو غانم بقرية أولاد موسى - مركز أبو كبير.



وفي محافظة أسيوط:

تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن بقرية طعمة غرب – مركز البداري.



وفي محافظة البحيرة:

تم إحلال وتجديد مسجد الإصلاح الزراعي بقرية دنشال – مركز دمنهور.



وفي محافظة الجيزة:

تم إنشاء وبناء مسجد الشهيدة جنى (٢) بقرية ناهيا البلد – مركز كرداسة.



وفي محافظة المنيا:

تم إحلال وتجديد مسجد النصر والسلام بقرية شيبة الشرقية – مركز أبو قرقاص.



وفي محافظة أسوان:

تم صيانة وتطوير مسجد الحاج وفدي بقرية الكروم - مركز إدفو.



وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله – عز وجل – وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله – عز وجل – ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.