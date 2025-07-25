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اقتصاد

محمود محيي الدين: الاقتصاد المصري تجاوز مرحلة الخطر وخرج من غرفة الإنعاش وهذه نصيحتي للحكومة

محمود محيي الدين،
محمود محيي الدين، فيتو

أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، أن الاقتصاد المصري تجاوز مرحلة الخطر وخرج من غرفة الإنعاش، مشددًا على ضرورة إعلان برنامج وطني شامل ومتكامل بأهداف واضحة للنمو قبل انتهاء التعاون مع صندوق النقد الدولي.

 

صندوق النقد يشيد بمصر: الأعلى نموًّا والأقل تضخمًا

وأشار محيي الدين إلى أن صندوق النقد الدولي توقع أن تكون مصر من بين الدول الأعلى نموًّا والأقل تضخمًا، والأفضل في إدارة خدمة الدين بنهاية برنامجها الحالي، ما يستدعي البناء على تلك المؤشرات الإيجابية عبر خطط اقتصادية واضحة وتحالفات إستراتيجية.

تحذير من الانكماش: "لا بديل عن التعاون الدولي"

وأوضح أن الاقتصاد المحلي بمفرده غير قادر على توليد فرص العمل الكافية، داعيًا إلى التوسع في التحالفات الدولية والاستثمارات الأجنبية والصادرات، مع الاستفادة من القدرات البشرية الهائلة التي تمتلكها مصر.

 

النظام العالمي غير منصف.. وتحجيم الصين مقصود

وفي حديثه عن المشهد الاقتصادي العالمي، لفت محيي الدين إلى وجود محاولات لتحجيم الصين ومنعها من تخطي المرتبة الثانية اقتصاديًا، مطالبًا بنظام عالمي أكثر إنصافًا وعدالة.

 

ترامب عرقل التجارة والابتكار

وانتقد محمود محيي الدين السياسات الاقتصادية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلًا إنه وضع عراقيل أمام التجارة الدولية والتكنولوجيا، واتخذ إجراءات بغيضة ضد الجامعات الأمريكية التي تعد من أهم مراكز البحث العلمي والابتكار عالميًّا.

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محمود محي الدين الحكومة صندوق النقد الدولي صندوق النقد مصر ترامب

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