الجمعة 25 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

المغرب يرصد 4 مليارات دولار لتوسعة المطارات استعدادا لكأس العالم 2030

كأس العالم والمغرب،
كأس العالم والمغرب، فيتو

قال المغرب، يوم الخميس، إنه سينفق 38 مليار درهم (4.2 مليار دولار) على مدى السنوات الخمس المقبلة لتطوير مطاراته الرئيسية، قبل كأس العالم لكرة القدم 2030 الذي سيستضيفه بالاشتراك مع البرتغال وإسبانيا.

وفي بيان، قالت الحكومة المغربية إنه تم توقيع اتفاق لهذا الغرض بين الحكومة المغربية والمكتب الوطني للمطارات.

وبموجب الاتفاق، سيتم تخصيص 25 مليار درهم لتوسعة المطار و13 مليار درهم للصيانة واقتناء الأراضي.

ونقلت رويترز عن البيان إنه "سيتم تطوير الطاقة الاستيعابية لمطارات مراكش وأغادير وطنجة وفاس، وبناء محطة جوية جديدة عبارة عن منصة محورية (هاب)، ومدرج طيران جديد في مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء بكلفة 25 مليار درهم".

وأضاف البيان أنه سيتم أيضا "تخصيص 13 مليار درهم للصيانة والتحديث والحصول على الوعاء العقاري، ضمانا لمرونة الشبكة وطول عمرها".

وتخطط الحكومة لتوسيع الطاقة الاستيعابية للمطارات لتصل إلى 80 مليون مسافر بحلول 2030 من 38 مليون مسافر حاليًّا.

وأطلق المغرب في مايو طلبي إبداء اهتمام بهدف تلقي العروض لمشروع إنشاء مبنى ركاب جديد من شأنه زيادة الطاقة الاستيعابية لأكبر مطارات المغرب في الدار البيضاء بمقدار 20 مليون مسافر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المغرب كأس العالم لكرة القدم 2023 الحكومة المغربية المكتب الوطني للمطارات وسعة المطار الطاقة الاستيعابية لمطارات مراكش وأغادير وطنجة وفاس مطار محمد الخامس الدولي

الأكثر قراءة

تركيا ترحل المتورط في محاولة تفجير طائرة السيسي إلى جهة غير معلومة

أول تعليق من والد أنغام على صورتها داخل المستشفي

أسباب تأخر إعلان الحد الأدنى للمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2025

مسلسل آسر الحلقة 81، مقتل ناي وصدمة حياة وآسر وعزت

محمود محيي الدين: الاقتصاد المصري تجاوز مرحلة الخطر وخرج من غرفة الإنعاش وهذه نصيحتي للحكومة

حقيقة رفض شيخ الأزهر 5 مليارات جنيه من تركي آل الشيخ لإطلاق قناة المشيخة

أكبر من برج بيزا، كويكب يقترب بسرعة من الأرض، وناسا تكشف تأثيره

أحمد سعد يرد على انتقادات إطلالاته: مش جاي من القمر والناس بتحب الغرابة

خدمات

المزيد

ارتفاع أسعار الحديد اليوم الخميس 24-7-2025 في الأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

أسعار السكر في السوق المحلية اليوم

تراجع أسعار الأسمنت اليوم الخميس 24-7-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

المحكمة تكشف أسباب حكمها على المتهمين بالتسبب في انفجار خط غاز الواحات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 25 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 25 – 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 25 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية