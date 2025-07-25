طريقة عمل الآيس كوفي على طريقة الكافيهات

طريقة عمل الآيس كوفي، الآيس كوفي من المشروبات الباردة الصيفية الشهيرة التي لها عشاق كثيرون من الشباب والفتيات لمذاقه المميز.

وطريقة عمل الآيس كوفي، سهلة وبسيطة لذا يحرص العديد من الشباب والفتيات على تحضيره في المنزل بدلًا من شرائه جاهزًا بأسعار عالية.

وتقدم الشيف إنجي علاء، طريقة عمل الآيس كوفي.

مكونات عمل الآيس كوفي:

2 ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان نسكافيه أو أي نوع تفضلينه

1 كوب ماء مغلي

1/2 كوب حليب

مكعبات ثلج

سكر حسب الرغبة

فانيليا اختياري

كريمة أو آيس كريم اختياري للتزيين

طريقة عمل الآيس كوفي:

في كوب، اخلطي القهوة مع السكر والماء المغلي وقلبي حتى تذوب القهوة تمامًا.

اتركي القهوة لتبرد قليلا يمكن وضعها في الثلاجة لمدة 5-10 دقائق.

في كوب التقديم، ضعي مكعبات الثلج.

اسكبي القهوة الباردة فوق الثلج، ثم أضيفي الحليب.

أضيفي نكهة الفانيليا إن أحببتِ.

للتزيين، يمكن إضافة كريمة مخفوقة أو ملعقة من الآيس كريم.

طريقة عمل الآيس كوفي فى الخلاط:

في الخلاط، ضعي القهوة والسكر والحليب ومكعبات ثلج وقليل من الفانيليا.

شغلي الخلاط حتى يتكون مشروب رغوي بارد.

اسكبي المزيج في كوب، وزينيه بالكريمة أو بودر الكاكاو أو الشيكولاتة المبشورة حسب الرغبة.

لتحسين الطعم استخدمي حليب اللوز أو جوز الهند لتجربة نكهة مختلفة.

يمكنك إضافة نكهة الكراميل أو الشيكولاتة حسب الرغبة.

يفضل استخدام قهوة قوية أو مركزة لعدم فقدان الطعم بعد إضافة الثلج.

طريقة عمل الآيس كوفي

فوائد القهوة للصحة

والقهوة من المشروبات التى لها عشاق كثيرون ولها فوائد عظيمة، منها:

تحتوي القهوة على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، وهي مركّبات تساهم في حماية الجسم من تأثير الجذور الحرة التي قد تسبّب أمراض مزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.

القهوة تُعد من المصادر الغنية بالكافيين، وهو عنصر يُعرف بقدرته على تعزيز التركيز والانتباه وتحسين الأداء الذهني، مما يجعلها مشروب مفضل لدى الطلاب والعاملين على حد سواء.

أظهرت بعض الدراسات أن تناول القهوة بشكل معتدل قد يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وذلك بفضل تأثيرها الإيجابي على حساسية الجسم للأنسولين.

هناك أدلة على أن القهوة قد تقلل من احتمال الإصابة بأمراض الكبد، خاصة تليّف الكبد وسرطان الكبد، حيث تبيّن أن من يشربون القهوة بانتظام لديهم كبد أكثر صحة مقارنة بغيرهم.

من الناحية النفسية، للقهوة دور في تحسين المزاج وتقليل أعراض الاكتئاب، إذ يُحفّز الكافيين إنتاج بعض الناقلات العصبية مثل السيروتونين والدوبامين، والتي تلعب دور مهم في الإحساس بالسعادة والنشاط، كما أن لطقوس شرب القهوة سواء بمفردك أو برفقة الآخرين أثر اجتماعي وعاطفي يعزز من شعور الراحة والاسترخاء.

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