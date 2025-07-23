طريقة عمل الآيس كريم حلوى باردة تسعد صغارك في الصيف

طريقة عمل الآيس كريم، الآيس كريم من المثلجات الشهيرة والشعبية على مستوى العالم حيث يعشقه الكبار والصغار وعادة يكثر الإقبال على تناوله في فصل الصيف حيث ارتفاع حرارة الطقس.

وطريقة عمل الآيس كريم، سهلة وبسيطة وغير مكلفة لذا تحرص بعض ربات البيوت على تحضيره فى المنزل بنكهات مختلفة لإسعاد أفراد الأسرة خاصة الصغار.

وتقدم الشيف نورهان القاضي، طريقة عمل الآيس كريم.

مكونات عمل الآيس كريم:

2 كوب كريمة خفق باردة

1 كوب حليب مكثف محلى

1 ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح (اختياري)

طريقة عمل الآيس كريم:

في وعاء كبير، اخفقي كريمة الخفق باستخدام مضرب كهربائي حتى تتكون قمم ناعمة أي يصبح القوام كثيف.

أضيفي الحليب المكثف المحلى والفانيليا ورشة الملح إلى الكريمة، وقلبي بلطف باستخدام ملعقة سيليكون حتى تمتزج المكونات جيدا دون فقدان الهواء.

في هذه الخطوة يمكنك إضافة النكهة المفضلة لكى مثل الشيكولاتة، أو الفراولة، أو المانجو، أو قطع بسكويت أوريو.

اسكبي الخليط في علبة محكمة الغلق أو قالب بلاستيكي.

غطي العلبة وضعيها في الفريزر لمدة لا تقل عن 6 ساعات أو حتى يتماسك تماما.

عند التقديم، أخرجي الآيس كريم قبلها بدقائق ليصبح سهل الغرف.

زينيه بقطع فاكهة، شيكولاتة مبشورة أو صوص كراميل حسب الرغبة.

طريقة عمل الآيس كريم

طريقة عمل الآيس كريم بنكهات مختلفة

ويمكن عمل الآيس كريم بأكثر من طعم ونكهة، حسب الرغبة.

آيس كريم الشوكولاتة، أضيفي 3 ملاعق كبيرة من الكاكاو البودرة و100 جرام شوكولاتة ذائبة إلى الخليط الأساسى.

آيس كريم الفراولة، امزجي كوب من الفراولة المهروسة مع الخليط الأساسي.

آيس كريم المانجو، أضيفي كوب من لب المانجو الطازج إلى الخليط وقلبي جيدًا.

آيس كريم الأوريو، أضيفي قطع بسكويت أوريو المجروشة إلى الخليط قبل التجميد.

نصائح للحصول على أفضل آيس كريم فى البيت

ولضمان جودة الآيس كريم فى المنزل، ليصبح مثل الجاهز، يجب اتباع الخطوات التالية:

استخدمي كريمة خفق باردة جدا لتسهيل الخفق.

لا تفرطي في الخلط عند إضافة الحليب المكثف حتى لا تفقدي القوام الهوائي.

يمكن تخزين الآيس كريم في الفريزر لمدة تصل إلى أسبوعين.

للحصول على قوام ناعم جدا، أخرجي الآيس كريم بعد ساعتين من التجميد، وقلبيه ثم أعيديه للفريزر.

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